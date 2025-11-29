La band marsalese Nymera incanta Serradifalco e vola a Malta Got Talent

29/11/2025 00:00:00

Si aprono le porte del talent internazionale per i giovani musicisti siciliani, premiati come migliori dell’edizione 2025 di “Voci dal Sud”.

Trionfo per i Nymera, la band marsalese che ieri sera ha conquistato pubblico e giuria nella finale del Festival Internazionale “Voci dal Sud”, al Teatro Antonio De Curtis di Serradifalco. Il gruppo si è aggiudicato il premio più ambito della kermesse: l’accesso diretto a Malta Got Talent, uno dei programmi televisivi più seguiti dell’isola e importante trampolino di lancio per artisti emergenti.

La band è composta da Carola Zichittella (voce e chitarra solista), Edoardo Ansaldi (chitarra elettrica e direttore musicale), Giada Parisi (basso), Andrea Pizzo (tastiere) e Gioele Conticelli (batteria). La loro performance – intensa, energica e tecnicamente impeccabile – li ha resi tra i protagonisti assoluti dell’edizione 2025, che ha visto competere giovani talenti provenienti da tutta Europa.

«Per noi è un’emozione enorme. Abbiamo dato tutto sul palco e questo premio ripaga i sacrifici fatti», hanno dichiarato i Nymera subito dopo la premiazione. «Ora guardiamo a Malta con entusiasmo e determinazione».

Soddisfatta anche la direzione artistica del festival, che ha sottolineato l’altissimo livello della competizione: «La finale di quest’anno è stata una delle più competitive di sempre. I Nymera hanno dimostrato maturità musicale, originalità e una presenza scenica rara per artisti così giovani».

Il Festival “Voci dal Sud” si conferma dunque una delle vetrine più importanti per la musica emergente, capace di offrire opportunità concrete oltre i confini nazionali.

Per i Nymera si apre adesso un nuovo capitolo: l’avventura a Malta Got Talent, che potrebbe portarli ancora più lontano.



