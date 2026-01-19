Ad Alcamo la stagione 2026 degli Amici della Musica: 17 concerti per il quarantesimo anno

19/01/2026 08:52:00

Quarant’anni di attività e uno sguardo che continua a tenere insieme qualità musicale, apertura ai linguaggi e attenzione al territorio. L’Associazione Amici della Musica di Alcamo presenta la 40ª Stagione Concertistica, un cartellone articolato in 17 appuntamenti distribuiti lungo tutto il 2026, con proposte che spaziano dal jazz alla musica classica, dalla lirica ai progetti di confine, dando spazio anche a giovani artisti alcamesi.

Il primo concerto è in programma domenica 25 gennaio, alle 19.00, all’Auditorium del Centro Congressi Marconi di Alcamo. Ad aprire la stagione sarà il Mauro Carpi Quintet, formazione jazz guidata dal violinista Mauro Carpi e composta da Tony Terrasi al pianoforte, Marco Gaudio al contrabbasso, Calogero Marrali alla batteria e Antonella Parnasso alla voce.

Il quintetto propone un percorso che attraversa alcuni classici del repertorio jazz internazionale, con brani di Gershwin, Joe Venuti, Cole Porter, Grappelli/Reinhardt e C. Shavers, riletti attraverso un equilibrio sonoro che mette insieme raffinatezza acustica ed energia ritmica.

Anche per il 2026 la stagione degli Amici della Musica si conferma come uno dei punti di riferimento dell’offerta culturale del territorio. Gli abbonamenti sono disponibili al costo di 60 euro (50 euro per gli over 70) e possono essere prenotati al 338 7677151.

