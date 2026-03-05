Sezioni
Cultura

» Cose di musica
05/03/2026 10:51:00

Trapani Classica, il pianista David Alexander Irimescu in concerto

https://www.tp24.it/immagini_articoli/05-03-2026/1772704359-0-trapani-classica-il-pianista-david-alexander-irimescu-in-concerto.jpg

Nuovo appuntamento con la stagione concertistica 2025-2026 dell’associazione Trapani Classica. Venerdì 6 marzo alle ore 19.00, nella Sala Grande del Complesso San Domenico a Trapani, si terrà il concerto pianistico di David Alexander Irimescu, giovane pianista italo-rumeno già protagonista di numerosi riconoscimenti internazionali.

Irimescu ha ottenuto 66 premi in concorsi e festival nazionali e internazionali, tra cui il Primo Premio Assoluto – sezione Senior all’International Piano Competition Domenico Scarlatti.

Il programma della serata propone un percorso attraverso alcuni grandi autori del repertorio pianistico. In scaletta sonate di Domenico Scarlatti, Wolfgang Amadeus Mozart e Robert Schumann, in un concerto che unisce virtuosismo e tradizione musicale europea.

L’evento rientra nel cartellone della stagione di Trapani Classica, che continua a portare a Trapani interpreti e giovani talenti della scena musicale internazionale.









