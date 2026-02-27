Sezioni
Cultura

» Cose di musica
27/02/2026 10:30:00

I Mezzotono al Sollima: a Marsala la “piccola orchestra” senza strumenti

https://www.tp24.it/immagini_articoli/27-02-2026/1772181269-0-i-mezzotono-al-sollima-a-marsala-la-piccola-orchestra-senza-strumenti.jpg

Domenica 1 marzo il Teatro Comunale Eliodoro Sollima di Marsala ospita il quintetto pugliese dei Mezzotono, la “Piccola orchestra italiana senza strumenti”.

È un concerto a cappella che promette un viaggio globale tra bossa nova, cinema italiano e pop, senza strumenti musicali: tutto passa dalla voce e dall’ironia del gruppo.

L’appuntamento rientra nella XXVI Stagione Concertistica dell’Accademia Beethoven, un cartellone da 18 concerti divisi in due parti da 9 appuntamenti ciascuna.

La stagione e il sostegno istituzionale

L’Accademia Beethoven porta a Marsala i Mezzotono sotto la guida del presidente Giuseppe Lo Cicero e con il lavoro del Consiglio Direttivo.

Il progetto della stagione è reso possibile grazie alla compartecipazione del Comune di Marsala, del Ministero della Cultura e della Regione Siciliana – Assessorato Sport, Turismo e Spettacolo.

Chi sono i Mezzotono

Non è solo musica a cappella: i Mezzotono propongono un “teatro canzone” con una cifra di ironia.

La formazione è composta da Chiara Ceo, Grazia Lombardi, Fabio Lepore, Marco Di Nunno e Andrea Maurelli. Arrivano in Sicilia dopo un percorso internazionale che li ha portati in oltre 70 Paesi.

Il gruppo è presentato come un “kolossal sonoro” da Guinness World Records.

Il programma al Sollima: dal tango al cinema, dal sacro al pop

Il programma annunciato per Marsala è un’antologia che attraversa epoche e stili.

Si parte dalla spiritualità di “Gracias a la Vida” di Violeta Parra e dal ritmo del “Medley Brazil” di Ary Barroso, passando per la polifonia di William Mundy con “Sive Sive”.

Nel percorso entrano anche le note del cinema con “Nuovo Cinema Paradiso” di Ennio Morricone, l’energia di “Circle of Life” di Elton John e l’eleganza di “Io che amo solo te” di Sergio Endrigo.

Non mancano guizzi pop come il “Medley Turbolenza” di Raf e “Cime de Rape”.

I prossimi appuntamenti: due special event al Teatro Impero

Se la prima parte della stagione resta nel perimetro del Teatro Sollima, la seconda parte, oltre al Comunale, prevede due Special Event al Teatro Impero.

Le date indicate sono 11 ottobre, con il soprano Susanna Rigacci, voce storica di Morricone, e 22 novembre con la leggenda del jazz tradizionale Lino Patruno.

Biglietti e informazioni

Per biglietti e informazioni: 320 6905330 oppure il sito ufficiale www.accademiabeethoven.it.









