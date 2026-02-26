Sanremo: il marsalese Warco ospite di Casa Bontempi per “PunkRemo”

26/02/2026 19:35:00

La settantaseiesima edizione del festival di Sanremo è ormai entrata nel vivo.

Per una settimana tutta l’attenzione è rivolta alla “città dei fiori” che per l’occasione si trasforma in un vero e proprio “giardino” della musica italiana ricco di eventi, conferenze e concerti sostenuti da sponsor, testate giornalistiche, webzine e pagine social del settore che offrono ad artisti emergenti la possibilità di esibirsi e portare la loro musica a pochi passi dal teatro Ariston. Tra i tanti che sognano di calcare il palco dell’iconico teatro c’è anche il cantautore marsalese Warco, all’anagrafe Marco Bilardello, che sarà ospite di Casa Bontempi per il format PunkRemo, condotto da Etta Di Marco e Giorgieness e si esibirà nel pomeriggio di Venerdì 27 febbraio in diretta streaming sul canale YouTube di Bontempi dalle 16 e 45 in poi.

Insieme a Lacommare ed Enri, anche loro artisti emergenti locali, Warco è supportato da Feelers, realtà trapanese attiva nell’organizzazione e nella promozione di eventi musicali, sempre a supporto del panorama indipendente.

34 anni, insegnante di chitarra presso l’Istituto comprensivo “Gesualdo Nosengo” di Petrosino, Warco è già stato selezionato lo scorso anno per il contest “1Mnext” che dava la possibilità di esibirsi sul palco del primo maggio a Roma, tuttavia non superando la fase eliminatoria. Da sempre legato al cantautorato italiano di tradizione, Warco attinge da contesti musicali diversi: dall’elettronica al synth pop fino al folklore siciliano. A Maggio 2025 è uscito il suo primo EP, “Biesina”, lavoro di ampio respiro ispirato all’omonima contrada marsalese prodotto da Fabio Genco. L’EP ha ricevuto il favore del pubblico e della critica, venendo recensito da diverse testate musicali quali Ondarock, Rockon e dalla sezione musicale di Open.



