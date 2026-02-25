Marsala, il coro dell’Auser in concerto alla casa di riposo “Madonna delle Grazie”

25/02/2026 12:07:00

Espressioni artistiche, cultura e solidarietà al centro delle attività dell’Auser di Marsala. Oggi, 25 febbraio 2026, alle ore 16, nella casa di riposo “Madonna delle Grazie”, è in programma l’esibizione del coro dell’associazione di volontariato e promozione sociale della Cgil. Sul palco venti coristi, diretti dal maestro Ciccio Trapani, accompagnati dai cinque musicisti della “Mi Ki Kamurria Band”. In scaletta musica pop e canti popolari siciliani, con chitarra, basso, batteria, tastiera, percussioni e voci, in un pomeriggio pensato per regalare momenti di condivisione agli ospiti della struttura. L’iniziativa rientra nel calendario settimanale dell’Auser, che affianca alle attività ricreative anche percorsi culturali e formativi. “L’Auser è una realtà consolidata e presente nel territorio – afferma il presidente provinciale Franco Coppola –. L’offerta delle attività varia dall’università popolare alla proiezione di film, dai corsi di ballo, chitarra, canto e cucina, fino ai momenti dedicati alla prevenzione”.



