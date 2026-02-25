Sezioni
×
Temi Caldi
Noi e il PNRR
Caos Shark
Caos Trapani Calcio
Cartolina da Marsala
Ciclone Harry
Gaza
Gibellina Capitale
Grillopoli
Il ponte sullo Stretto
Il re di Trapani
In vino veritas
La grande sete
La rete di Messina Denaro
Marsala 2026
Referendum sulla giustizia
Scandalo referti
 
Menù
Politica
Cronaca
Coronavirus
Economia
Sport
Cultura
Scuola
Antimafia
Inchieste
 
Sezioni
Editoriali
Rubriche
Istituzioni
Cittadinanza
Lettere Opinioni
Video
Eventi
Podcast
Native
annunci
Motori & dintorni
TrovoLavoro
Rassegna Stampa
STUDIO VIRA
Sarco
Cantine Paolini
Studio Culicchia
CNA Trapani
Studio Evoluto
CDR Campione
Turni Farmacie
Salute e Benessere
Se ne sono andati

Cultura

» Cose di musica
25/02/2026 12:07:00

Marsala, il coro dell’Auser in concerto alla casa di riposo “Madonna delle Grazie”

https://www.tp24.it/immagini_articoli/25-02-2026/1772017837-0-marsala-il-coro-dell-auser-in-concerto-alla-casa-di-riposo-madonna-delle-grazie.jpg

Espressioni artistiche, cultura e solidarietà al centro delle attività dell’Auser di Marsala. Oggi, 25 febbraio 2026, alle ore 16, nella casa di riposo “Madonna delle Grazie”, è in programma l’esibizione del coro dell’associazione di volontariato e promozione sociale della Cgil. Sul palco venti coristi, diretti dal maestro Ciccio Trapani, accompagnati dai cinque musicisti della “Mi Ki Kamurria Band”. In scaletta musica pop e canti popolari siciliani, con chitarra, basso, batteria, tastiera, percussioni e voci, in un pomeriggio pensato per regalare momenti di condivisione agli ospiti della struttura. L’iniziativa rientra nel calendario settimanale dell’Auser, che affianca alle attività ricreative anche percorsi culturali e formativi. “L’Auser è una realtà consolidata e presente nel territorio – afferma il presidente provinciale Franco Coppola –. L’offerta delle attività varia dall’università popolare alla proiezione di film, dai corsi di ballo, chitarra, canto e cucina, fino ai momenti dedicati alla prevenzione”.









Native | 24/02/2026
https://www.tp24.it/immagini_articoli/24-02-2026/1771943356-0-marsala-conquista-sanremo-feudo-stagnone-tra-i-protagonisti-di-casa-sanremo-2026.jpg

Feudo Stagnone, l'eccellenza siciliana illumina Casa Sanremo 2026

Native | 20/02/2026
https://www.tp24.it/immagini_articoli/23-02-2026/1771833351-0-marsala-studio-giattino-lancia-il-corso-lux-6-0-imparare-a-fotografare-da-zero.jpg

Marsala, Studio Giattino lancia il corso Lux 6.0: imparare a fotografare...

Native | 17/02/2026
https://www.tp24.it/immagini_articoli/17-02-2026/1771325598-0-anteprima-esclusiva-della-nuova-renault-twingo-a-trapani-il-25-febbraio.jpg

Anteprima Esclusiva della Nuova Renault Twingo a Trapani il 25...