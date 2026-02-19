Paolo Di Sabatino inaugura la XXVI Stagione al Sollima di Marsala

19/02/2026 10:11:00

Domenica 22 febbraio alle 18 il pianista e compositore Paolo Di Sabatino apre la XXVI Stagione Concertistica dell’Accademia Beethoven al Teatro Comunale Eliodoro Sollima di Marsala.

Un debutto di rilievo internazionale che dà il via a un cartellone di 18 eventi musicali, con una sezione dedicata al jazz e un nuovo percorso di inclusione sociale.

Il primo concerto: Di Sabatino al Sollima

A scegliere l’artista per l’apertura della rassegna “Jazzando” è stato il maestro Giuseppe Lo Cicero, presidente dell’Accademia Beethoven, che punta su un nome di assoluto prestigio.

Paolo Di Sabatino è tra le figure di spicco del jazz italiano e internazionale. Ha suonato nei principali palchi del mondo, da Chicago a Tokyo, da Berlino a Buenos Aires.

Nel corso della carriera ha collaborato con musicisti come Fabrizio Bosso, Horacio “El Negro” Hernandez, Bob Mintzer e Randy Brecker.

Pianista dal tocco riconoscibile e docente stimato, porta in concerto un repertorio che unisce lirismo mediterraneo, energia jazzistica e raffinatezza compositiva. La sua produzione discografica lo colloca tra i pianisti più creativi della scena contemporanea.

Una stagione da 18 eventi

Il concerto di domenica inaugura una stagione articolata in due parti da nove spettacoli ciascuna.

In totale sono 18 gli eventi in programma, affiancati da otto incontri gratuiti.

La novità di questa XXVI edizione è “Jazzando”, una rassegna nella rassegna: sette appuntamenti interamente dedicati al jazz e alle sue diverse declinazioni.

“Musica per tutti”: il percorso sociale

Accanto ai concerti, l’Accademia Beethoven lancia il progetto “Musica per tutti”.

Si tratta di otto eventi gratuiti pensati per ampliare l’accessibilità culturale, con attività inclusive rivolte a scuole, centri di accoglienza e realtà del territorio.

L’iniziativa è realizzata con la compartecipazione del Comune di Marsala e con il patrocinio del Ministero della Cultura e dell’Assessorato Regionale al Turismo, Sport e Spettacolo.

Gli appuntamenti speciali al Teatro Impero

La prima parte della stagione si svolgerà interamente al Teatro Sollima.

Due spettacoli della seconda parte saranno invece ospitati al Teatro Impero, per accogliere un pubblico più ampio.

L’11 ottobre è in programma il concerto del soprano Susanna Rigacci, voce storica di Ennio Morricone, con l’Orchestra della Compagnia Lirica Siciliana diretta da Salvo Miraglia.

Il 22 novembre salirà sul palco Lino Patruno, leggenda del jazz tradizionale, con la sua storica band.

Informazioni e prenotazioni

“Domenica 22 febbraio – afferma il maestro Lo Cicero – l’invito è rivolto alla comunità per ascoltare uno dei pianisti più apprezzati del panorama jazz e vivere la cultura come esperienza condivisa”.

Per informazioni e prenotazioni è possibile contattare i numeri 320.6905330 e 0923.719545 oppure consultare il sito ufficiale dell’Accademia Beethoven.



