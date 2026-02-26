Sezioni
Cultura

» Cose di musica
26/02/2026 14:52:00

Marsala, grande concerto al Baglio Tumbarello: riapre la sala “Jole Bovio Marconi”

Musica e archeologia si incontrano domenica 15 marzo alle ore 19.00 al Baglio Tumbarello, nel Parco archeologico di Lilibeo-Marsala. Nella Sala “Jole Bovio Marconi”, spazio espositivo non ancora aperto stabilmente al pubblico, è in programma un concerto per quartetto d’archi e chitarra.

Protagonisti saranno i maestri del Conservatorio di Stato “A. Scontrino” di Trapani: Matteo Fedeli e Francesco Masi ai violini, Demetrio Comuzzi alla viola, Alessio La China al violoncello e Carlo Fierens alla chitarra. In programma l’Op. 143 di Mario Castelnuovo Tedesco (1895-1968) e l’Op. G 453 di Luigi Boccherini (1743-1805).

L’iniziativa offre anche l’occasione di scoprire la grande sala centrale del Baglio Tumbarello, definita “Museo in fieri”, concepita per raccontare la città antica e medievale di Lilibeo. L’allestimento, avviato nel 2019 dall’ex direttore Enrico Caruso, è illustrato nel volume Lilibeo e il Mare. Il Museo Archeologico Regionale di Marsala (a cura di E. Caruso e M.G. Griffo, Palermo 2024).

La sala è intitolata a Jole Bovio Marconi, archeologa alla quale si deve la prima grande scoperta dell’abitato lilibetano, la domus di Capo Boeo, che diede l’impulso al vincolo dell’area archeologica e alla nascita dell’attuale parco.

«L’iniziativa del “Grande Concerto”, resa possibile dalla collaborazione con il Conservatorio “A. Scontrino” di Trapani – afferma la direttrice Anna Occhipinti – offre l’occasione per la riapertura dell’imponente spazio espositivo che, grazie al partenariato con ArcheOfficina, consentirà ai visitatori, nella formula del work in progress, di apprezzare la bellezza e la ricchezza della città antica con le sue case, le strade, i monumenti pubblici, le testimonianze epigrafiche e i tanti oggetti della vita quotidiana».

Sulla valorizzazione del sito interviene anche l’assessore regionale ai Beni culturali Francesco Paolo Scarpinato, che sottolinea l’impegno per la restituzione alla comunità di una struttura destinata ad accrescere il prestigio del Museo Regionale Lilibeo-Marsala, in sinergia con il vicino Baglio Anselmi.

