“La sera dei miracoli”, omaggio a Lucio Dalla: tappa anche a Trapani

Torna in Sicilia “La sera dei miracoli”, spettacolo musicale dedicato a Lucio Dalla, che dopo il successo dello scorso anno farà nuovamente tappa nell’Isola con tre appuntamenti. Il tour partirà il 26 marzo dal Teatro Ariston di Trapani, per poi proseguire il 27 marzo al Teatro Metropolitan di Catania e concludersi il 28 marzo al Forum Palabellavia di Agrigento.

Lo spettacolo ripercorre la carriera del cantautore bolognese attraverso alcuni dei suoi brani più celebri, da “4 marzo 1943” a “Come è profondo il mare”, passando per “L’anno che verrà”, “Caruso”, “Futura”, “Piazza Grande” e “Attenti al lupo”.

Protagonista sul palco sarà il cantante Lorenzo Campani, interprete noto anche per il suo ruolo nel musical “Notre Dame de Paris” di Riccardo Cocciante e per la partecipazione al programma televisivo “The Voice of Italy”. Nel corso della sua carriera ha collaborato anche con artisti come Ligabue e Vasco Rossi.

Campani sarà accompagnato da una band composta da Luigi Buggio (direzione artistica e tastiere), Marco Vattovani (batteria), Alessandro Leonzini (basso), Marco Locatelli e Ivan Geronazzo (chitarre). La produzione dello spettacolo è firmata da Good Vibrations Entertainment, già nota per altri progetti musicali dedicati alla canzone d’autore.

Il concerto propone un viaggio nella musica e nei testi di Lucio Dalla, cantautore nato a Bologna nel 1943 e autore di alcuni dei brani più rappresentativi della musica italiana contemporanea.

