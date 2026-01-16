Sezioni
Cultura

» Cose di musica
16/01/2026 14:57:00

Marsala, l'Ensemble Evolution omaggia Battiato con un cono: un concerto al Teatro Sollima

https://www.tp24.it/immagini_articoli/16-01-2026/1768571982-0-marsala-l-ensemble-evolution-omaggia-battiato-con-un-cono-un-concerto-al-teatro-sollima.jpg

Il 17 gennaio 2026, alle 20.45, il Teatro Sollima di Marsala ospiterà un evento imperdibile per gli amanti della musica di Franco Battiato.

In occasione del decimo anniversario del progetto, l'Ensemble Evolution presenta Omaggio a Battiato, un tributo che ripercorre le melodie più iconiche del grande maestro siciliano.

Sul palco, a rendere omaggio al compositore, si esibiranno Giuseppe Guarnieri al pianoforte e sintetizzatori, Teresa Lombardo al violino, Giovanni Peligra come attore narratore, Alessandro Romano alla voce e chitarra, e Nadia Tidona alla viola. Il concerto offrirà una reinterpretazione originale e coinvolgente dei brani che hanno segnato la carriera di Battiato, mescolando la sua musica con nuovi arrangiamenti e letture artistiche. I biglietti per l'evento, con un prezzo che varia da 18 a 25 euro, sono disponibili in prevendita sul sito liveticket.it









