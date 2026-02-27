Mirta Álvarez torna a Marsala: concerto e incontri sul tango tra musica e cultura

27/02/2026 08:46:00

Marsala si prepara ad accogliere nuovamente Mirta Álvarez, artista argentina di profilo internazionale, attesa in città per una tappa del suo tour europeo con un programma dedicato al tango e alla musica argentina. Non solo un concerto, ma anche due momenti di approfondimento pensati per chi vuole capire il tango oltre la superficie della danza, tornando alla sua origine: la musica.

L’appuntamento centrale è fissato per domenica 1 marzo con il concerto dal vivo al Circolo Lilybeo. Sarà un percorso sonoro che attraversa il tango in diverse sfumature e atmosfere, senza trascurare le radici popolari del folklore argentino. L’iniziativa avrà anche un risvolto solidale: parte del ricavato sarà devoluto in beneficenza, confermando l’idea di un’arte che, oltre alla dimensione estetica, porta con sé una responsabilità sociale.

Accanto al concerto, Mirta Álvarez guiderà due incontri di approfondimento rivolti ad appassionati, curiosi e ballerini. Il primo è in programma venerdì 27 febbraio ed è dedicato ai modelli di marcazione del tango: un lavoro sul rapporto tra struttura musicale e movimento, per comprendere come ritmo, fraseggio e dinamica orientino l’interpretazione e la comunicazione nel ballo.

Il secondo incontro si terrà lunedì 2 marzo e affronterà l’evoluzione della milonga, “dalla milonga campera a quella porteña”, con un percorso storico e musicale sulle trasformazioni del genere e sugli strumenti utili a riconoscerne carattere e ritmo, anche dal punto di vista della danza.

Il filo conduttore del programma è chiaro: il tango, prima ancora che un codice coreografico, è musica. E la consapevolezza dell’ascolto – tra stili, orchestre e differenze interpretative – diventa una chiave per comprendere davvero questa tradizione e per viverla con maggiore profondità, sia da spettatori sia da ballerini.

Per maggiori informazioni è disponibile il sito: www.tangoapalermo.com.

