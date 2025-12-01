Sezioni
Istituzioni

» Dai Comuni
01/12/2025 18:00:00

A Misiliscemi si è chiusa la tre giorni "Costruiamo il futuro". Ecco come è andata

Si è conclusa ieri, a Villa Speranza di Marausa, la tre giorni di incontri promossa dal Comune di Misiliscemi e dedicata al racconto delle attività svolte dall’amministrazione negli ultimi tre anni. “Costruiamo il futuro” è stato pensato come un momento di confronto pubblico, con l’obiettivo di fare il punto sul lavoro realizzato e discutere insieme alla comunità le linee di sviluppo per i prossimi anni.

 

Il programma è stato articolato in tre sezioni tematiche. La prima giornata, dedicata a “Patrimonio archeologico e paesaggi ambientali – Conoscenza e gestione sostenibile”, ha ospitato gli interventi della consigliera comunale Mariella Romano, del professore Giuseppe Bazan, dell’architetto Giovanni Vultaggio e di Ferdinando Maurici, Soprintendente del Mare. Il confronto si è concentrato su tutela e valorizzazione delle risorse storico-ambientali e sulle strategie per una gestione più sostenibile del territorio.

 

La seconda giornata, con focus su “Finanziamenti e progettualità”, ha proposto una ricognizione dei progetti avviati e delle risorse intercettate dal Comune. Sono intervenuti l’assessore Giuseppe Laudicina, gli ingegneri Salvatore Accardo e Andrea Greco, il presidente della P.O. Il Soccorso Pino Aceto e il responsabile provinciale della Protezione Civile Antonio Parrinello. Al centro, lo stato delle opere, la pianificazione urbanistica, gli interventi sulla sicurezza e i temi legati alla sostenibilità.

 

La giornata conclusiva è stata dedicata alla sintesi del lavoro svolto e alle prospettive future. Hanno partecipato gli assessori Barbara Mineo ed Elio Barbera, il segretario comunale Rosa Damiano, l’imprenditore Mario Andretta e il vicepresidente della Pro Loco Francesco Martinico. Spazio anche alle proposte dei giovani del territorio: Sofia Sugamieli, Nicolò Scalabrino e Claudio Strazzera, che hanno dedicato le loro tesi a Misiliscemi, e Jacopo Triscari e Laura Barile, presidente e vicepresidente della Consulta Giovanile.

 

Nel corso dell’appuntamento sono intervenuti anche i tecnici di RFI, gli ingegneri Pasquale Sorce e Maria Giovanna Caraccioli, che hanno illustrato lo stato dei progetti in fase di definizione riguardanti l’area. A chiudere i lavori è stato il sindaco Salvatore Tallarita, che ha ringraziato relatori e cittadini presenti: «Il nostro impegno – ha dichiarato – è costruire un percorso amministrativo condiviso, trasparente e orientato allo sviluppo del territorio. La partecipazione di questi giorni dimostra che Misiliscemi crede nel proprio futuro». Durante l’evento sono state esposte le opere degli artisti Francesca Giambino e Pietro Arnoldi. Giambino ha donato un quadro al Comune.









