Emergenza idrica a Trapani, Tranchida alla Protezione Civile: "Servono mezzi e supporto"

01/12/2025 13:43:00

L’emergenza idrica a Trapani non è affatto archiviata. Lo sostiene il sindaco Giacomo Tranchida, che nelle ultime ore ha inviato una nota urgente alla Protezione Civile regionale, con copia al Dipartimento di Protezione Civile di Trapani, al presidente dell’ATI idrica e al prefetto. L’obiettivo è ottenere subito mezzi e supporto logistico per evitare nuovi disagi nella distribuzione dell’acqua potabile in città.

Secondo il sindaco, infatti, «anche se la fase acuta dell’emergenza è passata, dobbiamo prevenire affinché queste situazioni non si verifichino ancora». Il nodo resta il contributo idrico garantito dalla città ai comuni vicini: Trapani sta infatti cedendo 17 litri al secondo ai centri limitrofi in difficoltà, un flusso che viene definito «un limite alla regolare distribuzione in città». In queste condizioni, avverte Tranchida, basta un problema tecnico sulla rete o sugli impianti – come già accaduto nei giorni scorsi – per far ripiombare migliaia di famiglie nei disagi.

Per questo dal Comune arriva una richiesta molto precisa alla Protezione Civile: servono mezzi dedicati per reggere l’urto delle prossime settimane. Tranchida chiede in particolare due pick-up attrezzati con condutture idonee a raggiungere le abitazioni dei piani alti, soprattutto terzo, quarto e quinto piano, tanto nel centro storico quanto a Trapani Nuova. Chiede inoltre almeno due autobotti di media capacità e due di grande capacità per rifornire le utenze “sensibili”: scuole, strutture sanitarie, servizi pubblici e altre realtà che non possono restare senza acqua. A questo si aggiunge la richiesta di una autobotte dedicata alla stazione di rilancio in zona Piazzale Ilio, nodo strategico per l’equilibrio dell’intera rete.

«Sono convinto che con la collaborazione di tutti possiamo superare questa emergenza e garantire l’acqua potabile per tutti i cittadini, continuando allo stesso tempo a sostenere anche i comuni viciniori», sottolinea il sindaco nella sua nota, richiamando Regione, Protezione Civile e ATI alle proprie responsabilità.

Intanto il Comune ha reso noto il programma di distribuzione dei prossimi giorni. Oggi, martedì 2 dicembre 2025, la turnazione riguarda Trapani Nuova, dove sono previste le erogazioni dalla rete cittadina. Domani, mercoledì 3 dicembre, tocca invece al centro storico, con la ripresa della distribuzione nelle principali zone servite dai serbatoi di San Giovannello.

Per le situazioni più critiche, soprattutto dove i serbatoi condominiali ai piani alti faticano a riempirsi, resta attivo il servizio di autobotti. Le utenze domestiche e non domestiche in difficoltà possono richiedere il supporto telefonando al numero 320 4311674 oppure scrivendo una mail all’indirizzo acquedotto@comune.trapani.it, indicando zona, recapiti e tipo di problema riscontrato.

La partita, insomma, è tutt’altro che chiusa: Trapani continua a fare la propria parte nel quadro dell’emergenza idrica provinciale, ma chiede alla Regione e al sistema della Protezione Civile strumenti adeguati per non trasformare la solidarietà verso gli altri comuni in un boomerang per i cittadini trapanesi.



