 Marsala, il consiglio comunale approva le variazioni di bilancio

01/12/2025 00:05:00

Il consiglio comunale di Marsala ha approvato le variazioni di bilancio durante l'ultima seduta. Una seduta movimentata, con le critiche, ancora una volta, dei consiglieri di opposizione alla giunta.

La seduta si è aperta con le critiche del consigliere Pino Carnese, che ha lamentato l’assenza della Giunta in Aula, posizione condivisa da Pino Ferrantelli, che ha chiesto la sospensione dei lavori. Nonostante le tensioni, il Consiglio ha approvato le variazioni al Bilancio di Previsione 2025-2027, con l’applicazione dell’avanzo vincolato.

Spazio poi alle comunicazioni dei consiglieri. Elia Martinico ha denunciato il grave stato delle strade cittadine, definendole “pericolose” e chiedendo un intervento urgente del sindaco. Carnese ha concordato, aggiungendo che buche e dissesti stanno causando risarcimenti che pesano sulle casse comunali. Nicola Fici, invece, ha sollevato il tema delle rette per l’accoglienza dei minori stranieri non accompagnati e dei neomaggiorenni: secondo il consigliere, non sono arrivate rassicurazioni contabili da parte dell’Amministrazione.

Il Consiglio è poi passato alla seconda variazione di bilancio. L’assessore Salvatore Agate ha illustrato gli obiettivi della manovra, mentre il dirigente Filippo Angileri ha spiegato gli aspetti tecnici. La discussione, dai toni più politici, ha visto intervenire diversi consiglieri, tra cui Ferrantelli, Milazzo, Orlando e Fici.

Dopo il voto sugli emendamenti presentati da Sturiano, Di Pietra e Orlando, la delibera è stata approvata. L’assessore Agate e il presidente del Consiglio Enzo Sturiano hanno ringraziato l’Aula e i dirigenti per il lavoro svolto.

I lavori sono stati aggiornati a mercoledì 3 dicembre alle ore 17.



