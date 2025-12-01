Sezioni
×
Temi Caldi
Noi e il PNRR
Cartolina da Marsala
Ciao Andrea
Gaza
Grillopoli
Il ponte sullo Stretto
Il re di Trapani
La grande sete
La rete di Messina Denaro
La strage di Monreale
Marsala 2026
Scandalo referti
Trapani Pride
 
 
Menù
Politica
Cronaca
Coronavirus
Economia
Sport
Cultura
Scuola
Antimafia
Inchieste
 
Sezioni
Editoriali
Rubriche
Istituzioni
Cittadinanza
Lettere Opinioni
Video
Eventi
Podcast
Native
annunci
Motori & dintorni
TrovoLavoro
Rassegna Stampa
STUDIO VIRA
Sarco
Cantine Paolini
Studio Culicchia
CNA Trapani
Studio Evoluto
CDR Campione
Turni Farmacie
Salute e Benessere
Se ne sono andati

Cronaca

» Sanità
01/12/2025 16:45:00

L’Ordine dei Medici di Trapani alla 20ª edizione del Forum Risk Management in Sanità

https://www.tp24.it/immagini_articoli/01-12-2025/1764604653-0-l-ordine-dei-medici-di-trapani-alla-20-edizione-del-forum-risk-management-in-sanita.jpg

Si è svolta ad Arezzo la ventesima edizione del Forum Risk Management in Sanità, appuntamento nazionale dedicato alla sicurezza delle cure, all’innovazione dei sistemi sanitari e alla programmazione dei servizi. L’evento ha riunito clinici, dirigenti, istituzioni, ricercatori e rappresentanti degli ordini professionali, ponendo al centro temi come la gestione del rischio clinico, l’evoluzione dei modelli organizzativi, la formazione e la transizione digitale.

 

Tra i partecipanti anche il presidente dell’Ordine dei Medici e Odontoiatri della provincia di Trapani, Filippo Mangiapane. “Partecipare a questo Forum – dichiara – significa ribadire che la sicurezza delle cure non è un adempimento burocratico, ma un impegno etico che nasce dal rapporto di fiducia tra medico e cittadino”.

 

Mangiapane ha richiamato l’importanza della collaborazione tra gli Ordini professionali e le istituzioni, in una fase segnata dalla riorganizzazione dei servizi territoriali e dall’introduzione di strumenti digitali. Centrale, in questo quadro, il ruolo del Fascicolo Sanitario Elettronico. “Il FSE – prosegue – è un passaggio fondamentale per una sanità moderna. Non può essere solo un contenitore digitale, ma uno strumento clinico utile, intuitivo e consultabile, che supporti il medico e garantisca continuità e appropriatezza delle cure. Per questo è indispensabile che la sua costruzione coinvolga chi opera ogni giorno sul campo”.

 

Nei prossimi mesi l’Ordine dei Medici di Trapani, insieme all’Asp, avvierà un percorso formativo rivolto ai medici di medicina generale, ai pediatri e agli specialisti convenzionati, con l’obiettivo di rafforzare le competenze digitali proprio sull’utilizzo del Fascicolo Sanitario Elettronico.

La partecipazione al Forum di Arezzo conferma il ruolo attivo dell’Ordine trapanese nel dibattito nazionale su sicurezza, innovazione e qualità dei servizi, contribuendo a definire un modello di sanità più efficiente, interconnesso e centrato sulla persona.



Sanità | 2025-11-30 06:00:00
https://www.tp24.it/immagini_articoli/28-11-2025/marsala-e-quelle-anomale-autopsie-al-cimitero-250.jpg

Marsala e quelle anomale autopsie al cimitero

Si sono svolti ieri i funerali della giovane avvocata marsalese avvocata Danila Tranchida. Una vicenda che ha addolorato la città, che si è stretta intorno alla famiglia. Per chiarire le cause del decesso è stato necessario...







Native | 29/11/2025
https://www.tp24.it/immagini_articoli/28-11-2025/1764317480-0-apre-a-trapani-il-terzo-punto-vendita-superconveniente.jpg

Apre a Trapani il terzo punto vendita SuperConveniente

Native | 28/11/2025
https://www.tp24.it/immagini_articoli/27-11-2025/1764241606-0-nails-in-love-clarissa-sansica-da-trapani-allo-staff-di-miss-europe-continental.jpg

Nails in Love: Clarissa Sansica, da Trapani allo staff di Miss Europe...

Native | 28/11/2025
https://www.tp24.it/immagini_articoli/28-11-2025/1764324830-0-fisiomedical-a-erice-una-struttura-che-unisce-salute-movimento-e-cura-della-persona.jpg

Fisiomedical, a Erice una struttura che unisce salute, movimento e cura...