L’Ordine dei Medici di Trapani alla 20ª edizione del Forum Risk Management in Sanità

01/12/2025 16:45:00

Si è svolta ad Arezzo la ventesima edizione del Forum Risk Management in Sanità, appuntamento nazionale dedicato alla sicurezza delle cure, all’innovazione dei sistemi sanitari e alla programmazione dei servizi. L’evento ha riunito clinici, dirigenti, istituzioni, ricercatori e rappresentanti degli ordini professionali, ponendo al centro temi come la gestione del rischio clinico, l’evoluzione dei modelli organizzativi, la formazione e la transizione digitale.

Tra i partecipanti anche il presidente dell’Ordine dei Medici e Odontoiatri della provincia di Trapani, Filippo Mangiapane. “Partecipare a questo Forum – dichiara – significa ribadire che la sicurezza delle cure non è un adempimento burocratico, ma un impegno etico che nasce dal rapporto di fiducia tra medico e cittadino”.

Mangiapane ha richiamato l’importanza della collaborazione tra gli Ordini professionali e le istituzioni, in una fase segnata dalla riorganizzazione dei servizi territoriali e dall’introduzione di strumenti digitali. Centrale, in questo quadro, il ruolo del Fascicolo Sanitario Elettronico. “Il FSE – prosegue – è un passaggio fondamentale per una sanità moderna. Non può essere solo un contenitore digitale, ma uno strumento clinico utile, intuitivo e consultabile, che supporti il medico e garantisca continuità e appropriatezza delle cure. Per questo è indispensabile che la sua costruzione coinvolga chi opera ogni giorno sul campo”.

Nei prossimi mesi l’Ordine dei Medici di Trapani, insieme all’Asp, avvierà un percorso formativo rivolto ai medici di medicina generale, ai pediatri e agli specialisti convenzionati, con l’obiettivo di rafforzare le competenze digitali proprio sull’utilizzo del Fascicolo Sanitario Elettronico.

La partecipazione al Forum di Arezzo conferma il ruolo attivo dell’Ordine trapanese nel dibattito nazionale su sicurezza, innovazione e qualità dei servizi, contribuendo a definire un modello di sanità più efficiente, interconnesso e centrato sulla persona.



