Petrosino, il 5 dicembre c'è l'Open Day all'Istituto "Gesualdo Nosengo" 

01/12/2025 21:40:00

L’Istituto Comprensivo “Gesualdo Nosengo” di Petrosino si prepara ad accogliere famiglie e studenti per l’Open Day 2025, in programma venerdì 5 dicembre nella sede centrale di via Gianinea 34. Una giornata pensata per conoscere da vicino l’offerta formativa delle tre sezioni — Infanzia, Primaria e Secondaria di primo grado, quest’ultima a indirizzo musicale.

Gli incontri si svolgeranno nel pomeriggio, con un calendario scandito per fasce d’età:

Scuola dell’Infanzia alle 16:30

alle Scuola Primaria alle 17:00

alle Scuola Secondaria di I grado alle 18:00

Per la Scuola dell’Infanzia è prevista anche un’apertura mattutina, dalle 9:30 alle 11:30, con visite dedicate all’interno dei vari plessi.

Durante l’Open Day sarà possibile visitare gli spazi didattici, conoscere i docenti e assistere a diverse attività laboratoriali. Tra queste, la presentazione delle aule immersive, l’utilizzo della stampante 3D, workshop curati dagli insegnanti insieme agli alunni e momenti dedicati al percorso musicale, una delle caratteristiche distintive dell’istituto.

La giornata offrirà inoltre l’occasione per approfondire i progetti attivi, tra cui Erasmus+, PON e le iniziative del percorso Futura per la scuola digitale.

L’evento si propone come un momento di orientamento e incontro tra scuola e famiglie, utile per chi dovrà scegliere l’iscrizione per il prossimo anno scolastico.

Per ulteriori informazioni è possibile consultare il sito della scuola: www.icnosengo.edu.it.



