Sezioni
×
Temi Caldi
Noi e il PNRR
Cartolina da Marsala
Ciao Andrea
Gaza
Grillopoli
Il ponte sullo Stretto
Il re di Trapani
La grande sete
La rete di Messina Denaro
La strage di Monreale
Marsala 2026
Scandalo referti
Trapani Pride
 
 
Menù
Politica
Cronaca
Coronavirus
Economia
Sport
Cultura
Scuola
Antimafia
Inchieste
 
Sezioni
Editoriali
Rubriche
Istituzioni
Cittadinanza
Lettere Opinioni
Video
Eventi
Podcast
Native
annunci
Motori & dintorni
TrovoLavoro
Rassegna Stampa
STUDIO VIRA
Sarco
Cantine Paolini
Studio Culicchia
CNA Trapani
Studio Evoluto
CDR Campione
Turni Farmacie
Salute e Benessere
Se ne sono andati

Scuola
01/12/2025 21:40:00

Petrosino, il 5 dicembre c'è l'Open Day all'Istituto "Gesualdo Nosengo" 

https://www.tp24.it/immagini_articoli/01-12-2025/1764622534-0-petrosino-il-5-dicembre-c-e-l-open-day-all-istituto-gesualdo-nosengo.jpg

L’Istituto Comprensivo “Gesualdo Nosengo” di Petrosino si prepara ad accogliere famiglie e studenti per l’Open Day 2025, in programma venerdì 5 dicembre nella sede centrale di via Gianinea 34. Una giornata pensata per conoscere da vicino l’offerta formativa delle tre sezioni — Infanzia, Primaria e Secondaria di primo grado, quest’ultima a indirizzo musicale.

 

Gli incontri si svolgeranno nel pomeriggio, con un calendario scandito per fasce d’età:

  • Scuola dell’Infanzia alle 16:30
  • Scuola Primaria alle 17:00
  • Scuola Secondaria di I grado alle 18:00

Per la Scuola dell’Infanzia è prevista anche un’apertura mattutina, dalle 9:30 alle 11:30, con visite dedicate all’interno dei vari plessi.

 

Durante l’Open Day sarà possibile visitare gli spazi didattici, conoscere i docenti e assistere a diverse attività laboratoriali. Tra queste, la presentazione delle aule immersive, l’utilizzo della stampante 3D, workshop curati dagli insegnanti insieme agli alunni e momenti dedicati al percorso musicale, una delle caratteristiche distintive dell’istituto.

 

La giornata offrirà inoltre l’occasione per approfondire i progetti attivi, tra cui Erasmus+, PON e le iniziative del percorso Futura per la scuola digitale.

L’evento si propone come un momento di orientamento e incontro tra scuola e famiglie, utile per chi dovrà scegliere l’iscrizione per il prossimo anno scolastico.

Per ulteriori informazioni è possibile consultare il sito della scuola: www.icnosengo.edu.it.

 



Scuola | 2025-11-30 12:19:00
https://www.tp24.it/immagini_articoli/29-11-2025/docenti-del-nosengo-di-petrosino-in-erasmus-a-vienna-250.jpg

Docenti del Nosengo di Petrosino in "Erasmus" a Vienna

Dal 23 al 29 novembre, grazie al progetto Erasmus+ del PNRR, due docenti della Scuola Secondaria dell'Istituto Nosengo di Petrosino, Rossana Pantaleo e Maria Luisa Sciacca, e una docente di Scuola Primaria, Isabella Marino, hanno partecipato a...







Native | 29/11/2025
https://www.tp24.it/immagini_articoli/28-11-2025/1764317480-0-apre-a-trapani-il-terzo-punto-vendita-superconveniente.jpg

Apre a Trapani il terzo punto vendita SuperConveniente

Native | 28/11/2025
https://www.tp24.it/immagini_articoli/27-11-2025/1764241606-0-nails-in-love-clarissa-sansica-da-trapani-allo-staff-di-miss-europe-continental.jpg

Nails in Love: Clarissa Sansica, da Trapani allo staff di Miss Europe...

Native | 28/11/2025
https://www.tp24.it/immagini_articoli/28-11-2025/1764324830-0-fisiomedical-a-erice-una-struttura-che-unisce-salute-movimento-e-cura-della-persona.jpg

Fisiomedical, a Erice una struttura che unisce salute, movimento e cura...