Cronaca
02/12/2025 07:02:00

2 Dicembre:  Zelens’kyj a Parigi, Trump e il Venezuela, addio a Pietrangeli

https://www.tp24.it/immagini_articoli/02-12-2025/1764655645-0-2-dicembre-zelens-kyj-a-parigi-trump-e-il-venezuela-addio-a-pietrangeli.png

E' il 2 Dicembre 2025. Ecco i principali fatti in Italia e nel mondo ed i titoli dei quotidiani.

 

• L’ammiraglio Giuseppe Cavo Dragone ha detto al Financial Times che la Nato sta valutando risposte più aggressive alla guerra ibrida condotta da Mosca contro di noi. Il Cremlino accusa la Nato di minare ogni tentativo di soluzione diplomatica. Nel frattempo, in Ucraina, la Russia continua ad avanzare
• Zelens’kyj è volato a Parigi per la seconda volta in due settimane: vuole rassicurare gli alleati europei dopo lo scandalo corruzione a Kiev. L’Italia ha pronto il dodicesimo pacchetto di armi


• Pare che Trump sia pronto a lanciare attacchi di terra in Venezuela. La telefonata con Maduro sarebbe finita in uno scontro di «posizioni inconciliabili»
• Luigi Mangione è tornato davanti ai giudici di Manhattan. I suoi fan lo hanno accolto con applausi. Alcuni hanno fatto due giorni di fila per essere lì
• Draghi ha detto che l’Europa rischia la stagnazione per la lentezza nello sviluppo dell’intelligenza artificiale
• All’alba, nei pressi di Scilla, in Calabria, un gruppo di almeno dieci persone ha assaltato un furgone portavalori con bombe e kalashnikov. Il bottino è stimato in circa due milioni di euro
• Alberto Genovese, anche se è in carcere, ha ottenuto un maxi-incasso da 89,7 milioni grazie alla vendita di Prima Assicurazioni
• Il gup di Milano ha assolto con formula piena l’avvocata Pontenani, lo psichiatra Garbarini e quattro psicologhe di San Vittore, accusati di favoreggiamento e falso. Il pm si era convinto che avessero costruito un quadro clinico artificioso per far apparire Alessia Pifferi gravemente deficitaria
• Evelina Sgarbi, oltre a Sabrina Colle, ha denunciato anche Elisabetta Sgarbi e Nino Ippolito, collaboratore del padre Vittorio
• Emma Bonino è stata trasferita dal Santo Spirito al San Filippo Neri per proseguire le cure. È lucida e vigile
• Bruxelles ha dato via libera all’utilizzo dell’ottava rata del Pnrr da 13 milioni di euro)
• Il Bitcoin è crollato fino al -8 per cento e ha trascinato con sé tutto il mercato: molte crypto piccole hanno perso fino al 70 per cento
• Il tribunale dei minori dell’Aquila giovedì incontrerà i coniugi Trevallion per rivalutare la situazione della famiglia nel bosco
• In tribunale a Parma c’è stato uno scontro tra periti sul caso della ragazza che ha ucciso i figli e li ha sepolti in giardino: c’è o non c’è la capacità di intendere e di volere?
• ChatGpt sta provando a inserire la pubblicità nelle sue risposte
• Il 12 dicembre Abu Mazen sarà ricevuto da Meloni e poi parteciperà ad Atreju, la festa di Fratelli d’Italia a Castel Sant’Angelo
• Piersilvio Berlusconi ora ha un ufficio a Roma (vuole finalmente buttarsi in politica?)
• Salvini e Francesca Verdini hanno comprato una villa alla Camilluccia, a Roma Nord, a prezzi molto inferiori ai valori di mercato
• Nel 2026 gli adeguamenti all’inflazione porteranno un aumento delle pensioni di 3 euro al mese per le minime e di 17 per una pensione da 1.500 euro lordi
• Il 109esimo Giro partirà l’8 maggio 2026 dalla Bulgaria e si chiuderà il 31 maggio ai Fori Imperiali a Roma
• Jasmine Paolini sarà la tedofora che porterà la fiamma olimpica dalla Grecia all’Italia
• È morto Nicola Pietrangeli, uno dei tennisti italiani più vincenti e famosi di sempre. La camera ardente sarà allestita domani al Foro Italico. Aveva 92 anni
• Se ne sono andati anche il giornalista piemontese Mauro Revello (59 anni) e il romanziere americano Daniel Woodrell (72)

Titoli
Corriere della Sera: Nato-Russia, tensione alle stelle
la Repubblica: Tensione Nato-Russia / sull’attacco preventivo
La Stampa: Piani Nato, scontro con Mosca
Il Sole 24 Ore: Transizione 5.0 diventa più facile
Il Messaggero: Nato: sì ad attacchi preventivi
Il Giornale: Psicodramma a sinistra / La Albanese spacca i sindaci Pd / E spunta la taglia sull’ebreo
Avvenire: «La pace, sempre»
Qn: La Nato avvisa il Cremlino / «Sì ad attacchi preventivi»
Il Fatto: Una bomba sui negoziati / «Attacchiamo per primi»
Leggo: Guerra ibrida, la Nato minaccia Putin
Libero: L’ammiraglio gioca alla guerra
La Verità: Follia Nato: guerra preventiva a Putin
Il Mattino: La Nato: cyber-attacchi preventivi
il manifesto: Intelligenza criminale
Domani: Usa ed Europa divisi sull’Ucraina / Macron: «Un piano finale non c’è»









