Tenta di rubare merce alla Lidl e aggredisce i carabinieri che lo arrestano

02/12/2025 12:59:00

Momenti di caos al supermercato Lidl di via Alcide De Gasperi, a Villabate, dove un uomo di 43 anni è stato arrestato dopo aver tentato di rubare merce per un valore complessivo di circa 5 mila euro. Alla vista dei carabinieri, il ladro ha reagito con violenza, scagliando contro di loro due scatoloni pieni di prodotti e ingaggiando una colluttazione prima di essere definitivamente bloccato.

L’intervento dei militari della stazione di Belmonte Mezzagno è scattato in seguito alla segnalazione dell’istituto di vigilanza in servizio presso il punto vendita. Secondo una prima ricostruzione, l’uomo — già sottoposto all’obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria — dopo aver manomesso una videocamera di sorveglianza, avrebbe utilizzato una spranga di ferro per forzare uno degli ingressi del supermercato.

Quando le pattuglie dell’Arma sono arrivate sul posto, lo hanno sorpreso nell’area destinata allo scarico merci, dove aveva già accatastato due voluminose confezioni colme di generi alimentari e altri prodotti. Resosi conto di essere stato individuato, il 43enne ha tentato di farsi strada lanciando gli scatoloni contro i carabinieri e cercando la fuga.

Dopo una breve colluttazione è stato immobilizzato e tratto in arresto. L’uomo dovrà rispondere di tentato furto aggravato, danneggiamento e resistenza a pubblico ufficiale. Il Gip di Palermo ha convalidato l’arresto e disposto nei suoi confronti la misura cautelare dell’obbligo di dimora nel comune di residenza.



