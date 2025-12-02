Sezioni
02/12/2025 19:10:00

Alcamo, Marco Conigliaro è il nuovo dirigente dei Servizi alla Persona del Comune

Nuovo ingresso ai vertici della macchina amministrativa del Comune di Alcamo. Questa mattina ha infatti preso servizio il dottor Marco Conigliaro, nominato dirigente della Direzione 6 – Servizi alla Persona, che comprende l’area dei servizi sociali, socio-sanitari distrettuali, il sociale territoriale e la rete dei servizi dedicati alla comunità.

 

Conigliaro è risultato vincitore della procedura di comando prevista dall’art. 30, comma 2-sexies, del d.lgs. 165/2001, per la copertura a tempo pieno e determinato di un posto di dirigente amministrativo e/o contabile, secondo quanto stabilito dal CCNL Funzioni Locali del 16 luglio 2024.

 

A dargli il benvenuto è il vicesindaco Alberto Donato, che ha la delega alle Politiche del personale:
“Un augurio di buon lavoro al nuovo dirigente della Direzione 6 – afferma – con l’auspicio che possa contribuire al buon andamento dell’Ente, lavorando in sinergia con tutto il personale.” Donato ha inoltre rivolto un ringraziamento alla dott.ssa Maria Pia Motisi, che finora ha guidato la Direzione 6 ad interim, garantendo la continuità del servizio.









