Presentato il calendario dell'Esercito 2026

02/12/2025 12:00:00

Il CalendEsercito 2026, dedicato al tema “Lo giuro”, è stato presentato, presso il Teatro Pirandello di Agrigento.

L’iniziativa, patrocinata dal comune di Agrigento, è stata moderata dalla dottoressa Elvira Terranova, Capo redattrice di ADNKronos Sicilia, e ha visto la partecipazione di numerose autorità civili e militari. Tra queste erano presenti il Sindaco di Agrigento, dott. Francesco Miccichè, il sig. Prefetto, dott. Salvatore Caccamo, la Medaglia d’Oro al Valor Militare, Sergente Maggiore Andrea Adorno, il Comandante Militare dell’Esercito in Sicilia, Generale di Brigata Francesco Principe, il Prof. Gioacchino Lavanco, Ordinario di Scienze Psicologiche, Pedagogiche, dell'Esercizio Fisico e della Formazione dell'Università di Palermo e la dott.ssa Maria Teresa Cucinotta, Presidente della Fondazione di Partecipazione Agrigento 2025.

Hanno preso parte all’iniziativa anche gli studenti delle scuole superiori di Agrigento, in particolare, gli allievi del Liceo Musicale Empedocle, hanno aperto la presentazione con l’esecuzione dell’Inno Nazionale.

Il tema prescelto, “Lo giuro!”, richiama idealmente l'80° anniversario della legge n. 478 del 1946, che definì la formula del giuramento per gli appartenenti alle Forze Armate, sottolineando l’impegno profondo che ogni soldato condivide con la Patria, con la sua storia e con tutti coloro che hanno servito l’Italia.

Nell’edizione 2026, il CalendEsercito racconta i valori fondamentali dell'Esercito - Patria, disciplina, onore, dovere, valore e lealtà – attraverso un incontro vivo tra le illustrazioni, realizzate a mano, e le parole, scritte dagli allievi degli Istituti di Formazione dell’Esercito sul significato del giuramento.

Il Generale Principe, nel suo intervento, ha ripreso sottolineato come: “I valori non sono concetti astratti, guidano ogni soldato e gli fanno rispondere "presente" quando la Nazione chiama. Tutti coloro che hanno scelto di servire l’Italia in armi hanno compiuto una scelta e una promessa d'amore verso il Paese, verso la Patria, e devono, e sono, essere pronti a difenderla ovunque, sempre, a qualsiasi costo.”

Concetti ripresi anche dal Serg.Magg. Andrea Adorno, decorato di medaglia d’Oro al Valor Militare, che ha illustrato alla platea il proprio personale punto di vista sul significato del giuramento e dei valori militari.

Il CalendEsercito è un’opera editoriale interamente creata dalla Forza Armata: ideata dai militari e disegnata da una dipendente civile. Rappresenta la passione, l’impegno e l’identità dell’Esercito.

Il CalendEsercito 2026 è un invito a riflettere sul significato del giuramento, sull'impegno di chi serve la Repubblica e, come per le edizioni precedenti, una quota del ricavato delle vendite del CalendEsercito verrà devoluta all’Opera Nazionale di Assistenza per gli Orfani e i Militari di Carriera dell’Esercito (O.N.A.O.M.C.E.) che assiste circa 500 orfani di Ufficiali, Sottufficiali, Graduati e Militari di Truppa, erogando sussidi annuali per la formazione scolastica e per particolari necessità di carattere economico-familiare.

La ventinovesima edizione del calendario dell’Esercito, può essere acquistata presso i punti vendita di Giunti Editore.



