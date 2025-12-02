Trapani, ENAV modernizza il radar della base militare: contratto da 102 milioni

02/12/2025 12:41:00

ENAV mette mano ai sistemi radar dell’Aeronautica Militare, e tra le sei basi italiane coinvolte c’è anche Trapani. Il gruppo nazionale che gestisce il traffico aereo ha infatti firmato un contratto con TELEDIFE, la Direzione Informatica, Telematica e Tecnologie Avanzate del Ministero della Difesa, per un ampio piano di ammodernamento delle infrastrutture di sorveglianza.

L’accordo – del valore complessivo di 102 milioni di euro – prevede la sostituzione e l’aggiornamento dei sensori radar utilizzati per il controllo del traffico aereo, insieme all’introduzione di un nuovo modello di manutenzione evoluta basata su Service Level Agreement (SLA), modalità che garantisce standard più elevati di efficienza e continuità operativa.

I lavori saranno realizzati da un Raggruppamento Temporaneo d’Impresa guidato da ENAV, con Techno Sky (società del gruppo ENAV) e Leonardo. Gli interventi interesseranno sei basi operative dell’Aeronautica Militare: Grosseto, Trapani, Gioia del Colle, Istrana, Amendola e Galatina, con completamento previsto entro il 2032.

Per il solo Gruppo ENAV la quota del contratto ammonta a 43,2 milioni di euro, distribuiti nel periodo 2026-2032.

Un investimento di sistema che, per Trapani, significa un passo avanti nella sicurezza del traffico aereo civile e militare e un aggiornamento infrastrutturale atteso da anni.



