Sezioni
×
Temi Caldi
Noi e il PNRR
Cartolina da Marsala
Ciao Andrea
Gaza
Grillopoli
Il ponte sullo Stretto
Il re di Trapani
La grande sete
La rete di Messina Denaro
La strage di Monreale
Marsala 2026
Scandalo referti
Trapani Pride
 
 
Menù
Politica
Cronaca
Coronavirus
Economia
Sport
Cultura
Scuola
Antimafia
Inchieste
 
Sezioni
Editoriali
Rubriche
Istituzioni
Cittadinanza
Lettere Opinioni
Video
Eventi
Podcast
Native
annunci
Motori & dintorni
TrovoLavoro
Rassegna Stampa
STUDIO VIRA
Sarco
Cantine Paolini
Studio Culicchia
CNA Trapani
Studio Evoluto
CDR Campione
Turni Farmacie
Salute e Benessere
Se ne sono andati

Cultura

» Religioni
02/12/2025 16:11:00

Raiuno accende le telecamere sulla Cattedrale di Trapani: due Messe in diretta 

https://www.tp24.it/immagini_articoli/02-12-2025/raiuno-accende-le-telecamere-sulla-cattedrale-di-trapani-due-messe-in-diretta-450.jpg

Doppia diretta su Raiuno a Trapani dedicata alla Santa Messa dalla Cattedrale. Domenica 7 dicembre, seconda domenica di Avvento, e lunedì 8 dicembre, solennità dell’Immacolata Concezione, il servizio pubblico trasmetterà le celebrazioni eucaristiche a partire dalle 10.55, con una copertina dedicata alla città e alla sua comunità.

La Messa di domenica 7 dicembre sarà presieduta dal parroco della Cattedrale, don Alberto Genovese, con l’animazione del coro “Tu es Custos” diretto dal maestro Giuseppe Buffa. La regia sarà affidata a Simone Chiappetta, mentre il commento sarà curato da Orazio Coclite.

Lunedì 8 dicembre la celebrazione sarà invece presieduta dal vescovo Pietro Maria Fragnelli, accompagnato dal coro diocesano “Virgo Drepanensis” diretto dalla maestra Carmen Pellegrino. La regia sarà di Gianni Epifani, con il commento di Orazio Coclite.

Le due liturgie sono organizzate dall’Ufficio liturgico diocesano e offriranno alla platea nazionale l’immagine di una Trapani raccolta, pronta a vivere due momenti centrali del cammino di Avvento.

I fedeli che desiderano partecipare in presenza potranno accedere in Cattedrale entro le 10.30.









Native | 02/12/2025
https://www.tp24.it/immagini_articoli/01-12-2025/1764576030-0-come-funziona-la-personalizzazione-delle-magliette-online.jpg

Come funziona la personalizzazione delle magliette online

Native | 29/11/2025
https://www.tp24.it/immagini_articoli/28-11-2025/1764317480-0-apre-a-trapani-il-terzo-punto-vendita-superconveniente.jpg

Apre a Trapani il terzo punto vendita SuperConveniente

Native | 28/11/2025
https://www.tp24.it/immagini_articoli/27-11-2025/1764241606-0-nails-in-love-clarissa-sansica-da-trapani-allo-staff-di-miss-europe-continental.jpg

Nails in Love: Clarissa Sansica, da Trapani allo staff di Miss Europe...