Raiuno accende le telecamere sulla Cattedrale di Trapani: due Messe in diretta 

02/12/2025 16:11:00

Doppia diretta su Raiuno a Trapani dedicata alla Santa Messa dalla Cattedrale. Domenica 7 dicembre, seconda domenica di Avvento, e lunedì 8 dicembre, solennità dell’Immacolata Concezione, il servizio pubblico trasmetterà le celebrazioni eucaristiche a partire dalle 10.55, con una copertina dedicata alla città e alla sua comunità.

La Messa di domenica 7 dicembre sarà presieduta dal parroco della Cattedrale, don Alberto Genovese, con l’animazione del coro “Tu es Custos” diretto dal maestro Giuseppe Buffa. La regia sarà affidata a Simone Chiappetta, mentre il commento sarà curato da Orazio Coclite.

Lunedì 8 dicembre la celebrazione sarà invece presieduta dal vescovo Pietro Maria Fragnelli, accompagnato dal coro diocesano “Virgo Drepanensis” diretto dalla maestra Carmen Pellegrino. La regia sarà di Gianni Epifani, con il commento di Orazio Coclite.

Le due liturgie sono organizzate dall’Ufficio liturgico diocesano e offriranno alla platea nazionale l’immagine di una Trapani raccolta, pronta a vivere due momenti centrali del cammino di Avvento.

I fedeli che desiderano partecipare in presenza potranno accedere in Cattedrale entro le 10.30.



