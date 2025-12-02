Fici replica a Tp24: «Io determinato, Fratelli d’Italia non è spaccata»

02/12/2025 13:55:00

Gentile redazione di Tp24,

con la presente mi corre l’obbligo di effettuare alcune precisazioni in merito all’articolo pubblicato ieri nella Vostra testata TP24, dal risonante titolo “Centrodestra in stallo: Grillo corre, Fici esita, Ombra riflette.”

Volendo sorvolare sulle “corse” in atto di taluni – in relazione alle quali non riesco neppure a immaginare un luogo idoneo, considerato lo stato di degrado in cui versa la pista ciclabile e un ippodromo non ancora realizzato – tengo invece a manifestare il mio disappunto in merito alle capziose ricostruzioni rivolte nei miei confronti, palesemente volte a far passare un messaggio di mia incertezza o poca grinta in vista delle prossime elezioni amministrative.

Ebbene, al riguardo voglio precisare che, proprio grazie alla mia convinzione, grinta e determinazione, mi ritrovo oggi ad essere protagonista di questa importante e delicata fase politica che, anche grazie al mio contributo, vede coinvolti all’interno di un unico tavolo di discussione sia i partiti sia i movimenti civici.

Come noto, si è venuta a creare una coalizione ampia e ambiziosa, che ritengo giusto tutelare e rispettare anche nei tempi decisionali. Infatti, per governare una città complessa e variegata come la nostra Marsala, occorre il contributo di tutti, anche nell’ottica di mantenere un dialogo virtuoso e fattivo con i governi regionale e nazionale.

Proprio per questo motivo, mi spiace altresì leggere quanto oggi raccontano gli articoli di giornale in merito al partito Fratelli d’Italia, descritto come un partito lacerato e diviso in diverse correnti, laddove invece il sottoscritto ha finora sempre riscontrato un partito unito e coeso, caratterizzato da una normale e legittima dialettica che dovrebbe contraddistinguere ogni grande partito.

Sono quindi convinto che, così come errata sia la versione fornita sulla mia posizione, altrettanto sbrigativa ed inesatta sia la narrazione fatta in merito a Fratelli d’Italia.

Ritengo infatti impensabile che un così grande partito di carattere nazionale possa subire al suo interno situazioni di stallo o profonde spaccature per la scelta di un candidato sindaco, a maggior ragione perché la stessa Fratelli d’Italia ha da pochi mesi lasciato la maggioranza dell’attuale Sindaco – che quindi oggi non potrebbe nuovamente risultare il loro candidato – e, stando pure alle recenti dichiarazioni dell’On. Pellegrino, non sembra che ci sia alcuna intenzione, da parte di nessuno, di ledere o intaccare l’unità della coalizione.

Nicola Fici



