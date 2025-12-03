Calatafimi Segesta, torna il Presepe Vivente: sei date tra Natale e l’Epifania

03/12/2025 14:47:00

Calatafimi Segesta si prepara a rinnovare una delle sue tradizioni più amate: il Presepe Vivente, giunto alla XI edizione, in programma 26, 27 e 28 dicembre 2025 e 3, 4 e 6 gennaio 2026, dalle 16.30 alle 20.30. Una manifestazione che negli anni ha conquistato pubblico e riconoscimenti, tanto da essere inserita tra i “Presepi Viventi più belli d’Italia”, grazie alla cura scenografica, al coinvolgimento dell’intera comunità e alla suggestione dell’antico quartiere spagnolo di Li Ficareddi, trasformato in una nuova Betlemme. L’evento è organizzato dall’Associazione Culturale Calatafimi…è, impegnata da mesi nei preparativi: un lavoro minuzioso che inizia già a settembre e che coinvolge artigiani, volontari e abitanti. L’allestimento comprende 40 postazioni animate da oltre 200 figuranti, tra vicoli tortuosi illuminati da fiaccole, scenografie ricostruite con precisione storica e abiti fedelmente riprodotti. Un vero viaggio nel tempo che permette ai visitatori di immergersi nella quotidianità della Palestina di duemila anni fa. Tra le postazioni trovano spazio gli antichi mestieri: il ramaio, lo scalpellino, il fabbro, il maestro d’ascia, il falegname, il conza piatti, lo zabbarinaru. Dimostrazioni dal vivo che aggiungono autenticità alla rappresentazione e trasformano il presepe in un museo etnoantropologico a cielo aperto. Per l’associazione, la magia dell’evento non è solo scenica: “Il presepe vivente è un grande evento sociale. Riunisce la comunità, valorizza le tradizioni e rafforza il senso di appartenenza. Per noi ha un profondo significato spirituale e culturale”.

Informazioni utili

Biglietteria in Piazza Torre, aperta dalle 15.30 alle 20.00.

Ingresso 8 euro; gratuito per i bambini sotto gli 8 anni.

Per i gruppi superiori a 20 persone è obbligatoria la prenotazione.

Consigliate scarpe comode;

sconsigliato l’uso dei passeggini (possibile lasciarli all’ingresso).

L’associazione garantisce l’accessibilità alle persone con disabilità fino alla Grotta della Natività.

Info: 379 1038230

Facebook: Presepe Vivente Calatafimi Segesta

Instagram: @presepe_vivente_calatafimi



