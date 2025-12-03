Sezioni
×
Temi Caldi
Noi e il PNRR
Cartolina da Marsala
Ciao Andrea
Gaza
Grillopoli
Il ponte sullo Stretto
Il re di Trapani
La grande sete
La rete di Messina Denaro
La strage di Monreale
Marsala 2026
Scandalo referti
Trapani Pride
 
 
Menù
Politica
Cronaca
Coronavirus
Economia
Sport
Cultura
Scuola
Antimafia
Inchieste
 
Sezioni
Editoriali
Rubriche
Istituzioni
Cittadinanza
Lettere Opinioni
Video
Eventi
Podcast
Native
annunci
Motori & dintorni
TrovoLavoro
Rassegna Stampa
STUDIO VIRA
Sarco
Cantine Paolini
Studio Culicchia
CNA Trapani
Studio Evoluto
CDR Campione
Turni Farmacie
Salute e Benessere
Se ne sono andati

Cultura
03/12/2025 14:47:00

Calatafimi Segesta, torna il Presepe Vivente: sei date tra Natale e l’Epifania

https://www.tp24.it/immagini_articoli/03-12-2025/calatafimi-segesta-torna-il-presepe-vivente-sei-date-tra-natale-e-l-epifania-450.jpg

Calatafimi Segesta si prepara a rinnovare una delle sue tradizioni più amate: il Presepe Vivente, giunto alla XI edizione, in programma 26, 27 e 28 dicembre 2025 e 3, 4 e 6 gennaio 2026, dalle 16.30 alle 20.30. Una manifestazione che negli anni ha conquistato pubblico e riconoscimenti, tanto da essere inserita tra i “Presepi Viventi più belli d’Italia”, grazie alla cura scenografica, al coinvolgimento dell’intera comunità e alla suggestione dell’antico quartiere spagnolo di Li Ficareddi, trasformato in una nuova Betlemme. L’evento è organizzato dall’Associazione Culturale Calatafimi…è, impegnata da mesi nei preparativi: un lavoro minuzioso che inizia già a settembre e che coinvolge artigiani, volontari e abitanti. L’allestimento comprende 40 postazioni animate da oltre 200 figuranti, tra vicoli tortuosi illuminati da fiaccole, scenografie ricostruite con precisione storica e abiti fedelmente riprodotti. Un vero viaggio nel tempo che permette ai visitatori di immergersi nella quotidianità della Palestina di duemila anni fa. Tra le postazioni trovano spazio gli antichi mestieri: il ramaio, lo scalpellino, il fabbro, il maestro d’ascia, il falegname, il conza piatti, lo zabbarinaru. Dimostrazioni dal vivo che aggiungono autenticità alla rappresentazione e trasformano il presepe in un museo etnoantropologico a cielo aperto. Per l’associazione, la magia dell’evento non è solo scenica: “Il presepe vivente è un grande evento sociale. Riunisce la comunità, valorizza le tradizioni e rafforza il senso di appartenenza. Per noi ha un profondo significato spirituale e culturale”.

 Informazioni utili 

  • Biglietteria in Piazza Torre, aperta dalle 15.30 alle 20.00.
  • Ingresso 8 euro; gratuito per i bambini sotto gli 8 anni.
  • Per i gruppi superiori a 20 persone è obbligatoria la prenotazione.
  • Consigliate scarpe comode;
  • sconsigliato l’uso dei passeggini (possibile lasciarli all’ingresso). 

L’associazione garantisce l’accessibilità alle persone con disabilità fino alla Grotta della Natività.

Info: 379 1038230 

Facebook: Presepe Vivente Calatafimi Segesta 

Instagram: @presepe_vivente_calatafimi









Native | 02/12/2025
https://www.tp24.it/immagini_articoli/01-12-2025/1764576030-0-come-funziona-la-personalizzazione-delle-magliette-online.jpg

Come funziona la personalizzazione delle magliette online

Native | 29/11/2025
https://www.tp24.it/immagini_articoli/28-11-2025/1764317480-0-apre-a-trapani-il-terzo-punto-vendita-superconveniente.jpg

Apre a Trapani il terzo punto vendita SuperConveniente

Native | 28/11/2025
https://www.tp24.it/immagini_articoli/27-11-2025/1764241606-0-nails-in-love-clarissa-sansica-da-trapani-allo-staff-di-miss-europe-continental.jpg

Nails in Love: Clarissa Sansica, da Trapani allo staff di Miss Europe...