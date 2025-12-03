Sezioni
×
Temi Caldi
Noi e il PNRR
Cartolina da Marsala
Ciao Andrea
Gaza
Grillopoli
Il ponte sullo Stretto
Il re di Trapani
La grande sete
La rete di Messina Denaro
La strage di Monreale
Marsala 2026
Scandalo referti
Trapani Pride
 
 
Menù
Politica
Cronaca
Coronavirus
Economia
Sport
Cultura
Scuola
Antimafia
Inchieste
 
Sezioni
Editoriali
Rubriche
Istituzioni
Cittadinanza
Lettere Opinioni
Video
Eventi
Podcast
Native
annunci
Motori & dintorni
TrovoLavoro
Rassegna Stampa
STUDIO VIRA
Sarco
Cantine Paolini
Studio Culicchia
CNA Trapani
Studio Evoluto
CDR Campione
Turni Farmacie
Salute e Benessere
Se ne sono andati

Cultura
03/12/2025 08:44:00

Marsala, al Museo di Lilibeo presentazione di “Oltre il nero” e installazione TExTUS

https://www.tp24.it/immagini_articoli/02-12-2025/marsala-al-museo-di-lilibeo-presentazione-di-oltre-il-nero-e-installazione-textus-450.jpg

Giovedì 11 dicembre, alle ore 18.30, il Museo Archeologico di Lilibeo Marsala ospiterà un evento che unisce letteratura, arte contemporanea e memoria collettiva: la presentazione del romanzo “Oltre il nero”, di Monica Sapio, pubblicato a giugno 2025 da ‘scatoleparlanti’, editore NO‐EAP, inserita nel format artistico “TExTUS – visibilia solunt” di Claudia Villani.

L’incontro, che si svolgerà nella Sala “Maria Luisa Famà”, sarà condotto dalla giornalista Jana Cardinale, che dialogherà con l’autrice e l’artista Claudia Villani, ideatrice della mostra-progetto TExTUS, un intreccio di arte, memoria e resistenza e autrice sia dell'installazione TExTUS che delle fotoincisioni. 

Ad aprire i lavori sarà la direttrice del Parco Archeologico, Anna Occhipinti, e interverranno la referente Fidapa BPW Italy - sezione Marsala, Maria Rita Carnevale, e la referente della Fidapa BPW Italy – Paceco Terre dell’Elimo Ericino, Nuccia Agueci, assieme a Violetta Isaia, Presidente dell’Associazione Amici del parco Archeologico di Marsala. Parallelamente alla presentazione letteraria, nella Sala Ettore Gabrici verrà allestita l’installazione partecipata TExTUS, un lavoro che unisce frammenti tessili provenienti da abiti donati da donne di due comunità rurali siciliane: Buseto Palizzolo e Calatafimi Segesta. Un’opera collettiva che diventa simbolo di storie condivise, resilienza e opposizione alla violenza. Il progetto, selezionato per la Roma Art Week 2025, propone una riflessione sul potere del tessuto come strumento narrativo e politico, richiamando la figura mitica di Penelope e il tema dell’attesa attiva come forma di resistenza. A completare l’allestimento, una serie di fotoincisioni su tessuto racconta visivamente la ferita e la cura, la presenza e l’assenza, instaurando un dialogo ideale con la Venere Lilibetana, simbolo del museo. L’opera letteraria ‘Oltre il nero’ affronta temi di memoria, identità e sopravvivenza emotiva, incrociando i nodi concettuali dell’installazione. Oltre il nero esplora le zone d’ombra dell’esperienza umana e la possibilità di trasformarle in consapevolezza, richiamando il filo conduttore del progetto TExTUS: quando la trama si assottiglia, il visibile rivela ciò che resta e ciò che resiste. La presentazione e l’allestimento offriranno un’occasione di incontro e dialogo sul ruolo dell’arte come pratica di consapevolezza e azione civile. L’ingresso è libero fino a esaurimento posti. La mostra sarà visitabile fino al 30 dicembre.









Native | 02/12/2025
https://www.tp24.it/immagini_articoli/01-12-2025/1764576030-0-come-funziona-la-personalizzazione-delle-magliette-online.jpg

Come funziona la personalizzazione delle magliette online

Native | 29/11/2025
https://www.tp24.it/immagini_articoli/28-11-2025/1764317480-0-apre-a-trapani-il-terzo-punto-vendita-superconveniente.jpg

Apre a Trapani il terzo punto vendita SuperConveniente

Native | 28/11/2025
https://www.tp24.it/immagini_articoli/27-11-2025/1764241606-0-nails-in-love-clarissa-sansica-da-trapani-allo-staff-di-miss-europe-continental.jpg

Nails in Love: Clarissa Sansica, da Trapani allo staff di Miss Europe...