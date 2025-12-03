Marsala, al Teatro Sollima domenica armonie e swing con l’Hulabop Live Orkestra

03/12/2025 14:36:00

Il Teatro Eliodoro Sollima si prepara ad accendere l’atmosfera con “Armonie & Swing”, il concerto dell’Hulabop Live Orkestra in programma domenica 7 dicembre alle ore 18.00.

L’evento, promosso dall’Accademia Beethoven all’interno della XXV Stagione Concertistica, si inserisce nel solco delle proposte di qualità che confermano Marsala come punto di riferimento per la musica e lo spettacolo in Sicilia.

Gli Hulabop, formazione marsalese attiva da oltre dieci anni, tornano sul palco con il loro stile retrò-swing elegante e frizzante. Il trio vocale composto da Giuliana Pantaleo, Alessandra Signorino e Maria Luisa Pala, affiancato dalla chitarra di Giuseppe Gambino, proporrà un viaggio musicale che attraversa decenni di repertorio internazionale, dalle armonie anni ’50 ai successi contemporanei rivisitati in chiave jazz-swing.

Un programma costruito come un mosaico di sonorità, dove trovano spazio brani iconici come “Mr Sandman”, “Lollipop”, “Boogie Woogie Bugle Boy” e “Sway”, accanto alle reinterpretazioni di “All about that bass”, “Heart of glass” e “Walk like an Egyptian”. Non mancheranno omaggi alla tradizione italiana, da “Parole Parole” a “Ma l’amore no”, passando per l’energia scenica di “Tu vuò fa l’americano”. Il concerto promette una serata dal forte impatto emotivo, grazie alla cura degli arrangiamenti, alla precisione delle armonizzazioni e alla capacità del gruppo di trasformare ogni brano in una piccola esperienza narrativa. Un approccio che ha contribuito negli anni a rendere gli Hulabop una realtà apprezzata anche oltre il territorio locale. L’Accademia Beethoven, guidata dal Presidente Giuseppe Lo Cicero, rinnova così il proprio impegno nel promuovere progetti artistici di alto profilo e nel consolidare una stagione concertistica che continua a registrare significativa partecipazione di pubblico. A margine dell’appuntamento, Lo Cicero ha richiamato l’attenzione sul tradizionale Concerto di Capodanno, atteso il 3 gennaio al Teatro Impero: uno spettacolo con cinquantacinque maestri, due cantanti, un direttore d’orchestra e un corpo di ballo in abiti d’epoca. “Armonie & Swing” si presenta quindi come una tappa centrale del cartellone, un incontro tra eleganza vintage ed energia contemporanea capace di restituire al pubblico il piacere autentico dell’ascolto dal vivo.



