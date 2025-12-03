Comuni in dissesto, dalla Regione quasi 7 milioni di euro. 45mila per Petrosino

03/12/2025 02:00:00

Arrivano nuove risorse per i Comuni siciliani in dissesto finanziario, e tra questi c’è anche Petrosino, che riceverà 45 mila euro. L’assessorato regionale alle Autonomie locali e alla Funzione pubblica – retto ad interim dal presidente Renato Schifani – ha infatti firmato il decreto che assegna quasi sette milioni di euro agli enti locali in maggiore difficoltà economica, per contribuire alle spese dei servizi o alla copertura dei disavanzi.

Le somme potranno essere utilizzate anche per sostenere il personale in soprannumero, purché i Comuni non abbiano già usufruito in passato di contributi specifici destinati a questo scopo.

Nel dettaglio, 4 milioni di euro vengono destinati a otto Comuni compresi tra 25 e 100 mila abitanti: Canicattì, Favara e Licata (Agrigento), Gela (Caltanissetta), Aci Catena e Caltagirone (Catania), Barcellona Pozzo di Gotto (Messina) e Monreale (Palermo).

Altri 2,8 milioni di euro sono indirizzati a 62 enti: 5 nell’Agrigentino, 17 nel Catanese, 4 nell’Ennese, 16 nel Messinese, 12 nel Palermitano, 2 nel Ragusano, 5 nel Siracusano e uno nel Trapanese, quello appunto di Petrosino.

Per accedere ai fondi, come previsto dalla legge regionale 3/2025, è necessario trovarsi in dissesto finanziario al 30 settembre 2024 e da non più di cinque anni dall’entrata in vigore della norma, oppure aver chiuso la procedura di dissesto dopo il 31 dicembre 2022.

Con un ulteriore decreto vengono stanziati 200 mila euro per 29 Comuni fino a 100 mila abitanti, a compensazione della mancata assegnazione del contributo statale del 2021 per gli enti che avevano registrato un peggioramento del disavanzo.

Infine, la Regione ha pubblicato un avviso rivolto ai Consorzi dei Comuni che gestiscono beni confiscati alla criminalità organizzata: disponibili 150 mila euro per sostenere attività di gestione e valorizzazione del patrimonio sottratto alle mafie.



