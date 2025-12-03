Sezioni
×
Temi Caldi
Noi e il PNRR
Cartolina da Marsala
Ciao Andrea
Gaza
Grillopoli
Il ponte sullo Stretto
Il re di Trapani
La grande sete
La rete di Messina Denaro
La strage di Monreale
Marsala 2026
Scandalo referti
Trapani Pride
 
 
Menù
Politica
Cronaca
Coronavirus
Economia
Sport
Cultura
Scuola
Antimafia
Inchieste
 
Sezioni
Editoriali
Rubriche
Istituzioni
Cittadinanza
Lettere Opinioni
Video
Eventi
Podcast
Native
annunci
Motori & dintorni
TrovoLavoro
Rassegna Stampa
STUDIO VIRA
Sarco
Cantine Paolini
Studio Culicchia
CNA Trapani
Studio Evoluto
CDR Campione
Turni Farmacie
Salute e Benessere
Se ne sono andati

Istituzioni

» Dalla Regione
03/12/2025 02:00:00

Comuni in dissesto, dalla Regione quasi 7 milioni di euro. 45mila per Petrosino

https://www.tp24.it/immagini_articoli/02-12-2025/comuni-in-dissesto-dalla-regione-quasi-7-milioni-di-euro-45mila-per-petrosino-450.jpg

Arrivano nuove risorse per i Comuni siciliani in dissesto finanziario, e tra questi c’è anche Petrosino, che riceverà 45 mila euro. L’assessorato regionale alle Autonomie locali e alla Funzione pubblica – retto ad interim dal presidente Renato Schifani – ha infatti firmato il decreto che assegna quasi sette milioni di euro agli enti locali in maggiore difficoltà economica, per contribuire alle spese dei servizi o alla copertura dei disavanzi.

Le somme potranno essere utilizzate anche per sostenere il personale in soprannumero, purché i Comuni non abbiano già usufruito in passato di contributi specifici destinati a questo scopo.

 

Nel dettaglio, 4 milioni di euro vengono destinati a otto Comuni compresi tra 25 e 100 mila abitanti: Canicattì, Favara e Licata (Agrigento), Gela (Caltanissetta), Aci Catena e Caltagirone (Catania), Barcellona Pozzo di Gotto (Messina) e Monreale (Palermo).

Altri 2,8 milioni di euro sono indirizzati a 62 enti: 5 nell’Agrigentino, 17 nel Catanese, 4 nell’Ennese, 16 nel Messinese, 12 nel Palermitano, 2 nel Ragusano, 5 nel Siracusano e uno nel Trapanese, quello appunto di Petrosino.

 

Per accedere ai fondi, come previsto dalla legge regionale 3/2025, è necessario trovarsi in dissesto finanziario al 30 settembre 2024 e da non più di cinque anni dall’entrata in vigore della norma, oppure aver chiuso la procedura di dissesto dopo il 31 dicembre 2022.

 

Con un ulteriore decreto vengono stanziati 200 mila euro per 29 Comuni fino a 100 mila abitanti, a compensazione della mancata assegnazione del contributo statale del 2021 per gli enti che avevano registrato un peggioramento del disavanzo.

Infine, la Regione ha pubblicato un avviso rivolto ai Consorzi dei Comuni che gestiscono beni confiscati alla criminalità organizzata: disponibili 150 mila euro per sostenere attività di gestione e valorizzazione del patrimonio sottratto alle mafie.









Native | 02/12/2025
https://www.tp24.it/immagini_articoli/01-12-2025/1764576030-0-come-funziona-la-personalizzazione-delle-magliette-online.jpg

Come funziona la personalizzazione delle magliette online

Native | 29/11/2025
https://www.tp24.it/immagini_articoli/28-11-2025/1764317480-0-apre-a-trapani-il-terzo-punto-vendita-superconveniente.jpg

Apre a Trapani il terzo punto vendita SuperConveniente

Native | 28/11/2025
https://www.tp24.it/immagini_articoli/27-11-2025/1764241606-0-nails-in-love-clarissa-sansica-da-trapani-allo-staff-di-miss-europe-continental.jpg

Nails in Love: Clarissa Sansica, da Trapani allo staff di Miss Europe...