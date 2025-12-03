Sezioni
×
Temi Caldi
Noi e il PNRR
Cartolina da Marsala
Ciao Andrea
Gaza
Grillopoli
Il ponte sullo Stretto
Il re di Trapani
La grande sete
La rete di Messina Denaro
La strage di Monreale
Marsala 2026
Scandalo referti
Trapani Pride
 
 
Menù
Politica
Cronaca
Coronavirus
Economia
Sport
Cultura
Scuola
Antimafia
Inchieste
 
Sezioni
Editoriali
Rubriche
Istituzioni
Cittadinanza
Lettere Opinioni
Video
Eventi
Podcast
Native
annunci
Motori & dintorni
TrovoLavoro
Rassegna Stampa
STUDIO VIRA
Sarco
Cantine Paolini
Studio Culicchia
CNA Trapani
Studio Evoluto
CDR Campione
Turni Farmacie
Salute e Benessere
Se ne sono andati

Politica
03/12/2025 21:15:00

Erice, l'opposizione attacca l'aumento della funivia: "Decisione assurda e dannosa"

https://www.tp24.it/immagini_articoli/03-12-2025/erice-l-opposizione-attacca-l-aumento-della-funivia-decisione-assurda-e-dannosa-450.jpg

Seduta consiliare ad alta tensione, ad Erice. I consiglieri di opposizione intervengono con una nota contro la maggioranza, colpevole – a loro dire – di avere approvato “l’ennesimo aumento delle tariffe della funivia” senza adeguata documentazione né un’analisi sugli effetti economici e turistici della scelta.

 

Una decisione presa con leggerezza, senza considerare le ricadute su un settore turistico già in sofferenza”, scrivono i rappresentanti di minoranza, che parlano di “affronto al Consiglio” e di “errore strategico per il futuro di Erice”.

Al centro della polemica c’è l’aumento del biglietto A/R per i non residenti in Sicilia: da 11 a 15 euro, il secondo rincaro in poco più di un anno. Nel 2023, infatti, la tariffa era già stata portata da 9,50 a 11 euro. Una progressione che, secondo l’opposizione, non ha prodotto alcun beneficio, “ma solo una diminuzione dei passeggeri e quindi dei turisti diretti ad Erice”.

 

La scelta, sostengono, appare come “un tentativo di risanare le casse di Funierice”, azienda che negli ultimi anni – denunciano – “ha sostenuto spese folli, mentre all’aumento delle tariffe non corrisponde alcun ampliamento dei servizi”.
Un rincaro che pesa soprattutto sulle famiglie: una famiglia di quattro persone, ora, dovrà pagare almeno 60 euro solo per la funivia. “Un costo che rischia di allontanare i visitatori – affermano i consiglieri – favorendo l’alternativa dell’auto, certamente più conveniente”.

 

Toni accesi anche sul piano politico. L’opposizione chiama in causa il consigliere Piero Spina, accusandolo di assenze “frequenti e non più tollerabili”, che nei fatti avrebbero 

favorito la maggioranza. “Se ieri fosse stato presente – attaccano – l’aumento si sarebbe potuto evitare.
È necessario che chiarisca il suo ruolo: da battitore libero è diventato stampella della maggioranza?”. Una richiesta netta: “Nel prossimo Consiglio ci aspettiamo risposte chiare, soprattutto in vista delle battaglie su Asacom e Funierice”.









Native | 03/12/2025
https://www.tp24.it/immagini_articoli/03-12-2025/1764772978-0-marsala-al-voga-i-menu-delle-feste-tra-asporto-e-tavola.jpg

Marsala, al Voga i menù delle feste tra asporto e tavola

Native | 02/12/2025
https://www.tp24.it/immagini_articoli/01-12-2025/1764576030-0-come-funziona-la-personalizzazione-delle-magliette-online.jpg

Come funziona la personalizzazione delle magliette online

Native | 29/11/2025
https://www.tp24.it/immagini_articoli/28-11-2025/1764317480-0-apre-a-trapani-il-terzo-punto-vendita-superconveniente.jpg

Apre a Trapani il terzo punto vendita SuperConveniente