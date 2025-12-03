Valderice, l’opposizione: “Avanzo di amministrazione usato per soluzioni di corto respiro

Il Gruppo consiliare La Scelta per Valderice interviene sulla recente variazione di bilancio che impegna l’avanzo di amministrazione 2024, pari a 1.413.832,69 euro. Secondo i consiglieri, la possibilità di utilizzare queste risorse — frutto dei mancati investimenti degli anni precedenti — è stata resa possibile dal senso di responsabilità dell’opposizione, che ha garantito il numero legale per l’approvazione del rendiconto.
Pur rilevando che alcune proposte avanzate dalla minoranza siano state inserite nella variazione, il gruppo politico critica duramente la Giunta Stabile per “l’assenza di una programmazione strategica” e per l’utilizzo di soluzioni definite “tampone”, senza una pianificazione di lungo periodo.
L’emergenza cimiteriale come simbolo della mancata pianificazione
Il caso più emblematico, secondo l’opposizione, è quello del cimitero comunale. I 480 mila euro destinati alla costruzione di nuovi loculi prefabbricati vengono considerati un intervento necessario nell’immediato, ma incapace di risolvere la questione in modo definitivo.
La Scelta per Valderice evidenzia come la scelta di occupare ogni spazio disponibile all’interno del camposanto, senza procedere all’ampliamento previsto dal Piano Regolatore, rappresenti un grave limite amministrativo.
La mancata acquisizione dei terreni programmati — sostengono — continua a impedire la realizzazione di un progetto strutturale per i prossimi decenni. Inoltre, questo orientamento escluderebbe le richieste dei cittadini che intendono costruire cappelle gentilizie o sarcofagi e non consentirebbe la creazione di un nuovo campo di inumazione, obbligatorio anche per ragioni normative.
Viabilità, depurazione e altri interventi: “Persistono molte incertezze”
Dubbi vengono sollevati anche sullo stanziamento di 463 mila euro per la manutenzione straordinaria della viabilità. L’opposizione chiede di sapere se l’intervento riguarderà solo le principali arterie o se comprenderà anche guardrail, segnaletica e l’istituzione degli stalli rosa destinati alle donne in gravidanza.
Sul fronte depurativo, i consiglieri chiedono chiarimenti sull’utilizzo dei 155 mila euro previsti. Temono che gli interventi riguardino esclusivamente il depuratore di Crocci, senza alcuna iniziativa per attivare il nuovo impianto di contrada Anna Maria, ancora inutilizzato dopo anni. Un ritardo, questo, che secondo la minoranza espone il Comune al rischio di un contenzioso con la ditta esecutrice e blocca il completamento dell’anello fognario Bonagia–Sant’Andrea.
Per quanto riguarda la ristrutturazione dell’ex mattatoio da trasformare in infermeria canina (78.832,69 euro), la preoccupazione riguarda l’eventuale assenza di un progetto esecutivo, che metterebbe a rischio l’effettiva possibilità di impegnare i fondi.
“Ignorate altre priorità, si procede per slogan”
La variazione di bilancio, secondo La Scelta per Valderice, tralascia inoltre questioni più volte segnalate, come l’acquisizione del parcheggio di via Agamennone, attualmente in locazione.
Il gruppo consiliare conclude accusando la Giunta Stabile di aver perso “l’ennesima occasione per mostrare lungimiranza”, preferendo “soluzioni parziali e propaganda”, mentre promette di continuare a vigilare sull’utilizzo delle risorse pubbliche “affinché ogni euro venga speso correttamente, nell’interesse della comunità valdericina”.