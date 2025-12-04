Buongiorno24 del 4 Dicembre 2025

04/12/2025 09:17:00

Buongiorno dalla redazione di Tp24

Oggi è una giornata densa di notizie, tra inchieste giudiziarie, emergenze sul territorio e tensioni nello sport trapanese.

Partiamo da Trapani, dove l’inchiesta sulla Liberty Lines entra nella fase decisiva. Il Gip ha disposto sette misure cautelari per dirigenti apicali della compagnia e ha confermato il sequestro da 184 milioni di euro dell’intero compendio aziendale. Secondo la Procura sarebbero emerse gravi irregolarità, pressioni, omissioni nei controlli e rischi sulla sicurezza dei passeggeri.

La compagnia resta operativa grazie ai tre amministratori giudiziari, ma la vicenda scuote il sistema dei collegamenti marittimi siciliani. Per tutti gli indagati vale, naturalmente, la presunzione di innocenza.

A Palermo un’altra notizia rilevante: la Corte d’Assise ha assolto e rimesso in libertà Toader Purdel, in carcere da tre anni con l’accusa di strage. I giudici hanno riqualificato il fatto come “getto pericoloso di cose”, dopo aver smontato punto per punto la consulenza tecnica dell’accusa.

E sempre a Palermo, l’onda lunga dell’inchiesta sulla sanità continua a far discutere. Dopo la richiesta del pm, solo tre indagati, tra cui Totò Cuffaro, finiscono ai domiciliari: cade l’ipotesi di associazione per delinquere, mentre restano i capi di accusa per corruzione e traffico di influenze. La stampa nazionale sottolinea come il caso stia ridisegnando gli equilibri della politica regionale.

Ci spostiamo a Trapani, dove continua l’emergenza idrica: strade a secco e autobotti, con il sindaco che avverte che la crisi non è affatto finita. Nel centro storico l’acqua arriva un giorno sì e tre no, e il disagio ormai si è allargato a mezza città.

A Xitta cresce invece la preoccupazione per l’allarme droga: segnalazioni di consumo di crack in pieno giorno, portoni trasformati in rifugi di fortuna. I residenti sono esasperati, mentre scuole e operatori sanitari parlano di una dipendenza in forte aumento.

A Marsala, ieri pomeriggio, nonna e nipote sono stati investiti sulle strisce a via Sibilla: per fortuna non sono gravi. Sempre a Marsala i Carabinieri hanno arrestato due giovani trovati con 300 grammi di hashish.

A Pantelleria la Guardia Costiera ha portato a termine una delicata operazione di evacuazione medica di un marittimo ferito, trasferito d’urgenza al presidio ospedaliero dell’isola.

Chiudiamo con lo sport, perché in casa Trapani Shark è scoppiato un piccolo terremoto: Jasmin Repesa ha rassegnato le dimissioni, ma il patron Antonini le ha respinte. I tifosi si sono radunati davanti al Palazzetto chiedendo chiarezza. Il direttore sportivo D’Orta rassicura: “C’è un confronto in corso, la squadra si sta allenando”.



