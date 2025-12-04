Paceco, c'è l'ascensore guasto da oltre un mese al presidio sanitario di via Crispi

04/12/2025 11:05:00

Situazione critica al Presidio Sanitario di Via Crispi, a Paceco, dove l’ascensore risulta fuori uso da più di un mese. A denunciarlo è il consigliere comunale Salvatore Ricciardi, che ha inviato una nota ufficiale alla Direzione del Presidio, al Sindaco, all’assessore competente e all’Ufficio Tecnico Comunale.

La segnalazione arriva dopo l’ennesimo episodio di disagio verificatosi nella mattinata odierna: un paziente non deambulante, trasportato in ambulanza, è stato accompagnato manualmente ai piani superiori. Un’operazione che, come sottolinea Ricciardi, ha messo a rischio sia la sicurezza del paziente sia quella degli operatori sanitari.

Secondo quanto riportato dal consigliere, si tratta soltanto di uno dei numerosi disagi riferiti dai cittadini nelle ultime settimane. L’assenza di un ascensore funzionante, infatti, rende difficili — e in alcuni casi impossibili — l’accesso e la fruizione dei servizi da parte di anziani, persone con difficoltà motorie e pazienti in condizioni critiche.

Ricciardi evidenzia come un presidio sanitario non possa permettersi un disservizio di tale portata: l’ascensore, afferma, non è un optional ma un elemento essenziale per garantire dignità, sicurezza e accessibilità.

Il consigliere Ricciardi chiede: un intervento immediato per il ripristino dell’ascensore; una comunicazione ufficiale sulle cause del prolungato guasto; misure temporanee che consentano l’accesso in sicurezza ai piani superiori fino alla completa risoluzione del problema.

Ricciardi conclude auspicando un rapido intervento delle autorità competenti, al fine di ripristinare quanto prima condizioni di normalità in una struttura che eroga servizi essenziali per la comunità.



