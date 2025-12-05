Marsala, il signor Vito Alagna compie 99 anni: festa alla "Villa degli Angeli"

05/12/2025 18:15:00

Una giornata di grande emozione alla casa di riposo Villa degli Angeli di Terrenove, dove il signor Vito Alagna, storico agricoltore della contrada Casabianca, ha festeggiato il traguardo dei 99 anni.

Circondato dall’affetto dei familiari e dalla vicinanza del personale della struttura, il signor Alagna ha ricevuto auguri e attenzioni speciali per un compleanno che profuma di storia e memoria. Conosciuto e stimato per una vita trascorsa tra i campi e il lavoro agricolo, il quasi centenario ha accolto con un sorriso la piccola festa organizzata per lui.

Un momento semplice ma ricco di significato, che ha unito famiglia, operatori e ospiti della casa di riposo in un clima di gioia e gratitudine per una lunga vita ancora oggi vissuta con serenità.



