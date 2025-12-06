Ottomila giocattoli e articoli natalizi non sicuri sequestrati tra Marsala e Castelvetrano

06/12/2025 10:15:00

In vista delle festività natalizie, la Guardia di Finanza di Trapani intensifica i controlli sulla sicurezza dei prodotti destinati ai più piccoli. Nel corso di una serie di interventi coordinati dal Comando Provinciale, i finanzieri del Gruppo di Trapani e delle Compagnie di Marsala e Castelvetrano hanno sequestrato 8.350 giocattoli e articoli natalizi privi delle certificazioni obbligatorie.

L’operazione ha coinvolto tre diverse attività commerciali della provincia, note per l’ampia gamma di prodotti proposti durante il periodo festivo. Il valore complessivo della merce sequestrata supera i 15 mila euro.

Tra gli articoli trovati irregolari: giocattoli, palloncini, cappelli e cerchietti a tema natalizio, fino ad arrivare a piccoli accessori di abbigliamento per bambini. Tutti privi della marcatura CE, indispensabile per attestare la conformità agli standard europei, e sprovvisti delle informazioni minime obbligatorie in lingua italiana, come provenienza, nome del produttore o importatore, istruzioni d’uso e indicazioni di sicurezza.

Un insieme di carenze che, oltre a configurare violazioni amministrative, possono tradursi in un serio rischio per la salute dei consumatori più piccoli. Dietro l’assenza di etichette o certificazioni, infatti, si nascondono spesso produzioni di bassa qualità, realizzate con materiali non controllati e potenzialmente dannosi. Un fenomeno che danneggia anche le imprese che rispettano le regole, costrette a subire una concorrenza sleale.

Ai titolari delle attività sono state contestate sanzioni previste dal Codice del Consumo, per un importo complessivo superiore a 25 mila euro.

La Guardia di Finanza sottolinea come l’operazione rappresenti un ulteriore tassello nel costante impegno a favore della sicurezza dei cittadini e della tutela del mercato. Un’azione necessaria, soprattutto in un periodo in cui la domanda di articoli destinati ai bambini cresce e con essa il rischio che prodotti non conformi finiscano facilmente nelle case dei consumatori.



