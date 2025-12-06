A Mondello 21 parenti di mafiosi, non c'è interdittiva ma arrivano tre commissari

06/12/2025 18:27:00

Nonostante non sia stata emessa alcuna interdittiva antimafia, la Prefettura di Palermo ha disposto il controllo straordinario della società Italo Belga, che gestisce i lidi balneari e le relative aree del litorale di Mondello.



Il prefetto Massimo Mariani ha nominato tre commissari con incarico annuale: il commercialista Alessandro Scimeca e gli avvocati Luca Perricone e Marcello Martorana.

La decisione è arrivata dopo una verifica amministrativa dalla quale sarebbe emerso – secondo quanto riportato dalla Prefettura – che 21 persone impiegate nel tempo dalla società risultano legate da rapporti di parentela, anche stretta, con soggetti appartenenti a famiglie mafiose o comunque vicini a contesti criminali. Tra questi figurano soggetti collegati al mandamento di Resuttana, come Salvatore Genova, ritenuto reggente del clan e arrestato il 10 luglio 2023 nell’operazione Resurrezione, e il nipote Bartolo Genova, in passato dipendente della società e condannato a 12 anni per associazione mafiosa.

I nomi indicati dalla Prefettura

Di seguito l’elenco delle persone che, secondo gli accertamenti prefettizi, avrebbero prestato servizio presso la società Italo Belga negli anni e che presenterebbero legami familiari con figure coinvolte o vicine ad ambienti mafiosi:

Rosario Genova , 47 anni, dipendente dal 1994, fratello di Bartolo.

, 47 anni, dipendente dal 1994, fratello di Bartolo. Rosa Genova , 42 anni, dipendente dal 2008, sorella di Rosario; ha chiesto il divorzio da Giuseppe Biondino, indicato come reggente della famiglia di San Lorenzo.

, 42 anni, dipendente dal 2008, sorella di Rosario; ha chiesto il divorzio da Giuseppe Biondino, indicato come reggente della famiglia di San Lorenzo. Girolamo Genova , 74 anni, fratello di Salvatore, in servizio dal 1975 al 2025.

, 74 anni, fratello di Salvatore, in servizio dal 1975 al 2025. Silvia Di Piazza , 44 anni, stagionale, moglie di Bartolo Genova.

, 44 anni, stagionale, moglie di Bartolo Genova. Raffaele Bocchini , 41 anni, stagionale, nipote di Salvatore Genova.

, 41 anni, stagionale, nipote di Salvatore Genova. Rosalia Genova , 56 anni, nipote di Salvatore, dipendente dal 2017 al 2019.

, 56 anni, nipote di Salvatore, dipendente dal 2017 al 2019. Francesco Picone , 30 anni, figlio di Rosalia, dipendente dal 2018 al 2020.

, 30 anni, figlio di Rosalia, dipendente dal 2018 al 2020. Ernesto Mattia Di Maggio , 30 anni, nipote di Girolamo, in servizio tra il 2018 e il 2020.

, 30 anni, nipote di Girolamo, in servizio tra il 2018 e il 2020. Giuseppe Mancuso , 36 anni, stagionale, figlio di Antonino Mancuso, indicato come reggente della famiglia di Partanna Mondello.

, 36 anni, stagionale, figlio di Antonino Mancuso, indicato come reggente della famiglia di Partanna Mondello. Carlo Rosario Cracolici , 40 anni, stagionale, figlio di Isidoro (oggi collaboratore di giustizia).

, 40 anni, stagionale, figlio di Isidoro (oggi collaboratore di giustizia). Benedetto Di Maio , 51 anni, stagionale, figlio di Antonino, ritenuto vicino al mandamento Pallavicino-Zen.

, 51 anni, stagionale, figlio di Antonino, ritenuto vicino al mandamento Pallavicino-Zen. Francesco Yurgan Sammarco , 21 anni, figlio di Giovanni, indicato come uomo d’onore della famiglia di Resuttana.

, 21 anni, figlio di Giovanni, indicato come uomo d’onore della famiglia di Resuttana. Antonino La Corte , 34 anni, dipendente stabile, nipote di Sandro Diele, ritenuto capo della famiglia mafiosa di Pallavicino-Zen.

, 34 anni, dipendente stabile, nipote di Sandro Diele, ritenuto capo della famiglia mafiosa di Pallavicino-Zen. Michele Grispo , 45 anni, stagionale, legato alla famiglia di Resuttana.

, 45 anni, stagionale, legato alla famiglia di Resuttana. Antonio Tranchina , 26 anni, nipote di soggetto ritenuto prestanome dei fratelli Lo Piccolo.

, 26 anni, nipote di soggetto ritenuto prestanome dei fratelli Lo Piccolo. Dario Burrafato , 25 anni, in servizio dal 6 agosto al 15 settembre 2024, nipote di Andrea Cusimano, destinatario di misure di prevenzione.

, 25 anni, in servizio dal 6 agosto al 15 settembre 2024, nipote di Andrea Cusimano, destinatario di misure di prevenzione. Ignazio Mancuso , 65 anni, il cui figlio risulta arrestato nell’operazione Talea .

, 65 anni, il cui figlio risulta arrestato nell’operazione . Carlo Ronald Spada , 37 anni, nipote di Salvatore Bonomolo, indicato come coinvolto nella gestione di estorsioni per la famiglia di Palermo Centro.

, 37 anni, nipote di Salvatore Bonomolo, indicato come coinvolto nella gestione di estorsioni per la famiglia di Palermo Centro. Enrico Sala , 20 anni, nipote di Giuseppe Romagnolo, arrestato come presunto vertice della famiglia della Noce.

, 20 anni, nipote di Giuseppe Romagnolo, arrestato come presunto vertice della famiglia della Noce. Rosario Scafidi , 56 anni, fratello di due condannati per mafia.

, 56 anni, fratello di due condannati per mafia. Giuseppe Schiera, 61 anni, nipote di Salvatore Cusimano, considerato vicino alla famiglia di Partanna Mondello.

Controllo straordinario per 12 mesi

I tre commissari nominati avranno il compito di monitorare l’amministrazione della società per un periodo di 12 mesi, con l’obiettivo di prevenire possibili infiltrazioni o condizionamenti. La Prefettura precisa che il provvedimento non equivale a un’interdittiva antimafia, ma rappresenta una misura preventiva “rafforzata” prevista dalla normativa per i casi in cui emergano criticità significative nella gestione o nella composizione del personale.



