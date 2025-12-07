Marsala, addio a Maria Teresa Ruggieri

07/12/2025 10:35:00

Circondata dall’affetto della sua famiglia, si è spenta all’età di 95 anni Maria Teresa Ruggieri, vedova Griffo.



Moglie e madre amorevole, professoressa stimata ed esempio di dedizione e gentilezza, Maria Teresa ha lasciato un segno profondo nella vita di quanti l’hanno conosciuta e apprezzata.

Ne danno il triste annuncio i familiari: Maria Grazia, Nino, Camilla, Gaetano e Andrea Alabiso, Aldo, Piero e Paolo Ruggieri, che la ricordano con affetto e gratitudine.

I funerali si terranno martedì 9 dicembre alle ore 11:00 presso la Chiesa Madre di Marsala.

Il servizio funebre è curato dall’Impresa Funebre Grupposo, con sede a Marsala.