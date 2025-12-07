A Marsala la prima Festa del Volontariato: “Dal donare al donarsi”

07/12/2025 16:00:00

Si è svolta venerdì 5 dicembre a Marsala la prima edizione della Festa del Volontariato, intitolata “Dal donare al donarsi”, in occasione della Giornata Internazionale del Volontariato. L’evento, inizialmente previsto in piazza della Vittoria, è stato trasferito all’interno del Teatro Impero a causa delle avverse condizioni meteo.

Fin dalla mattinata, numerose associazioni di soccorso e di volontariato hanno preso parte alla manifestazione. Tra queste, l’Associazione Nazionale Carabinieri, che ha allestito un centro espositivo con mezzi e materiali dell’Arma, illustrando sia i compiti storici sia quelli attuali dei Carabinieri nel settore del volontariato, con l’obiettivo di condividere valori legati al sacrificio personale e all’aiuto del prossimo.

La partecipazione della cittadinanza è stata attiva e numerosa, con la presenza di studenti e docenti delle scuole locali. La giornata è proseguita con un momento di raccoglimento e preghiera, seguito dall’esibizione della banda musicale “Città di Marsala”, dai saluti delle autorità e dalle testimonianze delle forze dell’ordine. A chiudere l’evento, una coinvolgente esercitazione con simulazione di soccorso, che ha permesso ai presenti di osservare da vicino il lavoro dei volontari in azione.

L’iniziativa ha offerto così l’occasione di riflettere sul valore del volontariato e sull’importanza del contributo di ciascuno nella costruzione di una comunità più solidale e attenta ai bisogni degli altri.



