Sicurezza e tutela degli animali: ad Alcamo la proposta di stop ai giochi pirotecnici

08/12/2025 00:00:00

Una richiesta formale per vietare botti e petardi durante le festività. È quella avanzata al Comune di Alcamo dall’Associazione nazionale per la tutela degli animali Un’Anima Mille Zampe Italia, che ha chiesto al sindaco l’adozione di un’ordinanza specifica valida per il periodo compreso tra dicembre 2025 e gennaio 2026, con la possibilità di estendere il divieto anche ad altre ricorrenze dell’anno.

L’iniziativa nasce dalle sempre più numerose segnalazioni di cittadini, veterinari e associazioni che denunciano i rischi legati ai giochi pirotecnici: rumori improvvisi e di forte intensità che, secondo studi scientifici, possono provocare negli animali domestici e selvatici paura, stress acuto, disorientamento e comportamenti pericolosi per la loro stessa incolumità.

L’associazione ricorda come diversi comuni italiani abbiano già adottato ordinanze restrittive in materia, riconoscendo i rischi non solo per gli animali ma anche per l’intera comunità, tra cui incidenti, incendi e danni materiali.

«Molti sindaci hanno già dimostrato sensibilità su questo tema. Limitare i materiali pirotecnici significa ridurre pericoli e tutelare il benessere degli animali. Siamo certi che anche Alcamo possa assumere un ruolo positivo», afferma il presidente nazionale Gaspare Camarda.

L’associazione si è detta disponibile a collaborare con l’amministrazione e resta in attesa di un riscontro ufficiale da parte del Comune.



