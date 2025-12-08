Sezioni
×
Temi Caldi
Noi e il PNRR
Cartolina da Marsala
Ciao Andrea
Gaza
Grillopoli
Il ponte sullo Stretto
Il re di Trapani
La grande sete
La rete di Messina Denaro
La strage di Monreale
Marsala 2026
Scandalo referti
Trapani Pride
 
 
Menù
Politica
Cronaca
Coronavirus
Economia
Sport
Cultura
Scuola
Antimafia
Inchieste
 
Sezioni
Editoriali
Rubriche
Istituzioni
Cittadinanza
Lettere Opinioni
Video
Eventi
Podcast
Native
annunci
Motori & dintorni
TrovoLavoro
Rassegna Stampa
STUDIO VIRA
Sarco
Cantine Paolini
Studio Culicchia
CNA Trapani
Studio Evoluto
CDR Campione
Turni Farmacie
Salute e Benessere
Se ne sono andati

Istituzioni

» Dai Comuni
08/12/2025 06:00:00

A Castelvetrano tornano gli “esperti del Sindaco”

https://www.tp24.it/immagini_articoli/04-12-2025/a-castelvetrano-tornano-gli-esperti-del-sindaco-450.jpg

Gli «esperti del Sindaco» tornano in campo a Castelvetrano.
L’Amministrazione guidata da Giovanni Lentini ha rinnovato e ampliato il gruppo di professionisti esterni chiamati a collaborare – ancora una volta a titolo gratuito – su vari fronti strategici. Un modello ormai consuetudine in città, previsto dalla normativa regionale ma che, a livello nazionale, continua ad alimentare dubbi sulla reale trasparenza degli incarichi pubblici.

Gli incarichi, formalizzati nei giorni scorsi, coinvolgono otto professionisti castelvetranesi, con quattro nuovi ingressi e quattro riconferme. Si occuperanno di sicurezza, tributi, istruzione, politiche sociali, decoro urbano e rapporti con l’associazionismo.

 

I nuovi incarichi

 

Tommaso La Croce seguirà i rapporti con il mondo dell’associazionismo: dovrà fare da cerniera tra il Comune e le realtà culturali, sportive, di volontariato e del terzo settore, raccogliendo istanze e proposte dal territorio.

Giovanni Paolo Pellicane, ex funzionario di Polizia, è stato incaricato della sicurezza del territorio. Supporterà l’Amministrazione nell’analisi delle criticità legate all’ordine pubblico e nel raccordo con le forze dell’ordine, con l’obiettivo di rendere più efficace il presidio delle aree più sensibili.

Leonardo Pisciotta si occuperà delle politiche rivolte agli anziani: accesso ai servizi socio-assistenziali, iniziative di socializzazione, contrasto alla solitudine e coinvolgimento degli over 65 nelle attività culturali e comunitarie.

Federico Indelicato, avvocato tributarista, è stato chiamato a supportare la gestione del sistema tributario comunale: regolamenti, riscossione, contenzioso, lotta all’evasione e ordinamento della fiscalità locale.

 

Le riconferme

 

Accanto ai nuovi ingressi, l’Amministrazione ha riconfermato quattro esperti già attivi lo scorso anno:

  • Lina Stabile, bandi e finanziamenti;
  • Vitalba Ingrassia, rapporti con le scuole e progetti educativi;
  • Giuseppa Priolo, politiche sociali;
  • Angelo Centonze, decoro urbano e recupero delle aree abbandonate.

Secondo il sindaco Lentini, il contributo offerto dagli esperti è stato determinante per rafforzare progettualità e accelerare alcuni processi amministrativi. Da qui la scelta di riconfermare parte del gruppo e ampliarlo con nuove figure, nella convinzione – afferma – che «competenze qualificate e motivate» possano supportare in modo concreto l’azione del Comune.

 

La cornice normativa

 

La nomina degli «esperti del Sindaco» è prevista dall’articolo 9 della legge regionale 5/2021, che consente ai primi cittadini di avvalersi di professionisti esterni a tempo determinato, anche gratuitamente, senza instaurare un rapporto di pubblico impiego. Una possibilità utilizzata da molte amministrazioni siciliane.

Resta però aperto il tema della gratuità degli incarichi pubblici.
L’ANAC, negli ultimi mesi, ha richiamato sindaci e Comuni sull’uso di questa formula, ricordando che la gratuità deve essere un’eccezione e non la regola, e che servono motivazioni puntuali, criteri trasparenti e una definizione chiara delle attività da svolgere, per evitare zone grigie o potenziali vantaggi futuri.

 

Il precedente recente

 

A Castelvetrano la questione non è nuova.
All’inizio del 2025 la nomina gratuita di Nino Centonze come portavoce del Comune aveva suscitato le proteste di Assostampa, che ne aveva chiesto la revoca per mancanza dei requisiti professionali previsti dall’Ordine. Una richiesta rimasta senza seguito.

 

Una scelta strutturale

 

È evidente che il ricorso sistematico a collaboratori esterni non retribuiti rappresenti ormai una scelta politica consolidata dell’Amministrazione Lentini. Una scelta legittima, incardinata in un quadro normativo chiaro, ma che riporta al centro la questione della trasparenza e della chiarezza dei criteri di nomina: il vero banco di prova della qualità della politica locale.

 

Daria Costanzo



Dai Comuni | 2025-12-08 06:00:00
https://www.tp24.it/immagini_articoli/04-12-2025/a-castelvetrano-tornano-gli-esperti-del-sindaco-250.jpg

A Castelvetrano tornano gli “esperti del Sindaco”

Gli «esperti del Sindaco» tornano in campo a Castelvetrano.L’Amministrazione guidata da Giovanni Lentini ha rinnovato e ampliato il gruppo di professionisti esterni chiamati a collaborare – ancora una volta a titolo gratuito...







Native | 05/12/2025
https://www.tp24.it/immagini_articoli/05-12-2025/1764929857-0-natale-2025-alla-pasticceria-savoia-il-primo-natale-firmato-miceli.jpg

Natale 2025, alla Pasticceria Savoia il primo Natale firmato Miceli

Native | 04/12/2025
https://www.tp24.it/immagini_articoli/04-12-2025/1764860028-0-vini-territorio-e-identita-cantina-birgi-tra-presente-e-futuro.jpg

Vini, territorio e identità: Cantina Birgi tra presente e futuro

Native | 03/12/2025
https://www.tp24.it/immagini_articoli/03-12-2025/1764772978-0-marsala-al-voga-i-menu-delle-feste-tra-asporto-e-tavola.jpg

Marsala, al Voga i menù delle feste tra asporto e tavola