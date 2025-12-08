A Castelvetrano tornano gli “esperti del Sindaco”

08/12/2025 06:00:00

Gli «esperti del Sindaco» tornano in campo a Castelvetrano.

L’Amministrazione guidata da Giovanni Lentini ha rinnovato e ampliato il gruppo di professionisti esterni chiamati a collaborare – ancora una volta a titolo gratuito – su vari fronti strategici. Un modello ormai consuetudine in città, previsto dalla normativa regionale ma che, a livello nazionale, continua ad alimentare dubbi sulla reale trasparenza degli incarichi pubblici.

Gli incarichi, formalizzati nei giorni scorsi, coinvolgono otto professionisti castelvetranesi, con quattro nuovi ingressi e quattro riconferme. Si occuperanno di sicurezza, tributi, istruzione, politiche sociali, decoro urbano e rapporti con l’associazionismo.

I nuovi incarichi

Tommaso La Croce seguirà i rapporti con il mondo dell’associazionismo: dovrà fare da cerniera tra il Comune e le realtà culturali, sportive, di volontariato e del terzo settore, raccogliendo istanze e proposte dal territorio.

Giovanni Paolo Pellicane, ex funzionario di Polizia, è stato incaricato della sicurezza del territorio. Supporterà l’Amministrazione nell’analisi delle criticità legate all’ordine pubblico e nel raccordo con le forze dell’ordine, con l’obiettivo di rendere più efficace il presidio delle aree più sensibili.

Leonardo Pisciotta si occuperà delle politiche rivolte agli anziani: accesso ai servizi socio-assistenziali, iniziative di socializzazione, contrasto alla solitudine e coinvolgimento degli over 65 nelle attività culturali e comunitarie.

Federico Indelicato, avvocato tributarista, è stato chiamato a supportare la gestione del sistema tributario comunale: regolamenti, riscossione, contenzioso, lotta all’evasione e ordinamento della fiscalità locale.

Le riconferme

Accanto ai nuovi ingressi, l’Amministrazione ha riconfermato quattro esperti già attivi lo scorso anno:

Lina Stabile , bandi e finanziamenti;

, bandi e finanziamenti; Vitalba Ingrassia , rapporti con le scuole e progetti educativi;

, rapporti con le scuole e progetti educativi; Giuseppa Priolo , politiche sociali;

, politiche sociali; Angelo Centonze, decoro urbano e recupero delle aree abbandonate.

Secondo il sindaco Lentini, il contributo offerto dagli esperti è stato determinante per rafforzare progettualità e accelerare alcuni processi amministrativi. Da qui la scelta di riconfermare parte del gruppo e ampliarlo con nuove figure, nella convinzione – afferma – che «competenze qualificate e motivate» possano supportare in modo concreto l’azione del Comune.

La cornice normativa

La nomina degli «esperti del Sindaco» è prevista dall’articolo 9 della legge regionale 5/2021, che consente ai primi cittadini di avvalersi di professionisti esterni a tempo determinato, anche gratuitamente, senza instaurare un rapporto di pubblico impiego. Una possibilità utilizzata da molte amministrazioni siciliane.

Resta però aperto il tema della gratuità degli incarichi pubblici.

L’ANAC, negli ultimi mesi, ha richiamato sindaci e Comuni sull’uso di questa formula, ricordando che la gratuità deve essere un’eccezione e non la regola, e che servono motivazioni puntuali, criteri trasparenti e una definizione chiara delle attività da svolgere, per evitare zone grigie o potenziali vantaggi futuri.

Il precedente recente

A Castelvetrano la questione non è nuova.

All’inizio del 2025 la nomina gratuita di Nino Centonze come portavoce del Comune aveva suscitato le proteste di Assostampa, che ne aveva chiesto la revoca per mancanza dei requisiti professionali previsti dall’Ordine. Una richiesta rimasta senza seguito.

Una scelta strutturale

È evidente che il ricorso sistematico a collaboratori esterni non retribuiti rappresenti ormai una scelta politica consolidata dell’Amministrazione Lentini. Una scelta legittima, incardinata in un quadro normativo chiaro, ma che riporta al centro la questione della trasparenza e della chiarezza dei criteri di nomina: il vero banco di prova della qualità della politica locale.

Daria Costanzo



