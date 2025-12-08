Sezioni
Se ne sono andati
Castellammare del Golfo in lutto per la scomparsa di Stefania Mancuso. Aveva 40 anni

Saranno celebrati martedì 9 dicembre 2025, alle ore 15:30, nella Parrocchia di San Paolo della Croce a Castellammare del Golfo, i funerali di Stefania Mancuso, venuta a mancare ieri, 7 dicembre, all’età di 40 anni.

I familiari – la mamma Mariella Ciufia e le sorelle Antonella e Valentina – annunciano la scomparsa con immenso dolore, ricordando Stefania come una lottatrice straordinaria, capace di affrontare fin dalla nascita una vita segnata dalla distrofia muscolare con coraggio, dolcezza e una forza d’animo fuori dal comune.

Il ricordo va anche al papà, Giuseppe Mancuso, scomparso da diversi anni, al quale Stefania era profondamente legata.

In questo momento di grande dolore, l’intera comunità di Castellammare del Golfo si stringe con affetto alla famiglia Ciufia–Mancuso, porgendo le più sentite condoglianze per la grave perdita.


Castelvetrano piange la scomparsa di Gino Cascio

Castelvetrano è in lutto per la scomparsa di Gino Cascio, venuto a mancare nelle scorse ore a causa di una malattia - come riporta CastelvetranoSelinunte - che in appena un mese lo ha strappato all’affetto dei suoi cari. Aveva compiuto...