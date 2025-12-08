Sezioni
×
Temi Caldi
Noi e il PNRR
Cartolina da Marsala
Ciao Andrea
Gaza
Grillopoli
Il ponte sullo Stretto
Il re di Trapani
La grande sete
La rete di Messina Denaro
La strage di Monreale
Marsala 2026
Scandalo referti
Trapani Pride
 
 
Menù
Politica
Cronaca
Coronavirus
Economia
Sport
Cultura
Scuola
Antimafia
Inchieste
 
Sezioni
Editoriali
Rubriche
Istituzioni
Cittadinanza
Lettere Opinioni
Video
Eventi
Podcast
Native
annunci
Motori & dintorni
TrovoLavoro
Rassegna Stampa
STUDIO VIRA
Sarco
Cantine Paolini
Studio Culicchia
CNA Trapani
Studio Evoluto
CDR Campione
Turni Farmacie
Salute e Benessere
Se ne sono andati

Cultura

» Sociale
08/12/2025 14:30:00

Cannoli siciliani preparati da due marsalesi venduti per beneficenza a Firenze

https://www.tp24.it/immagini_articoli/08-12-2025/cannoli-siciliani-preparati-da-due-marsalesi-venduti-per-beneficenza-a-firenze-450.jpg

Oltre duecento cannoli siciliani, preparati con passione dai marsalesi Antonello Di Girolamo e Manuela Patti, sono stati venduti nel corso del “Mercatino di Natale per beneficenza” allestito presso la Sala Polivalente “La fiaba” in Piazza Isolotto, a Firenze, a favore di una causa benefica. L’iniziativa, coordinata dal parroco Don Luca Niccheri della Parrocchia  Madre delle Grazie all’Isolotto, si è svolta ieri sabato 6 e domenica 7 dicembre, con l’aggiunta della mattinata di oggi lunedì 8 dicembre, e ha visto la partecipazione di numerosi volontari.

 

Il mercatino ha offerto non solo l’opportunità di gustare i dolci tradizionali siciliani, ma anche momenti di convivialità: sabato pomeriggio è stata organizzata una merenda per tutti i bambini, mentre domenica e questa mattina sono state servite colazione, merenda e, per gli adulti, anche un aperitivo.

 

La maggior parte di chi ha allestito i banchi e venduto i dolci è composta da volontari, tra cui i membri dell’Associazione Neos, impegnata nel sostegno a persone con disabilità. L’associazione ha contribuito all’evento anche con oggetti artigianali come borse fatte a mano, il cui ricavato, come quello dei cannoli, andrà interamente in beneficenza.

 

Tra gli altri stand presenti, anche quello della città di Amatrice, anch’esso impegnato in iniziative solidali. Il ricavato complessivo delle tre giornate sarà destinato a sostenere la Caritas, che assiste le famiglie in difficoltà del quartiere, e la parrocchia stessa, contribuendo a finanziare numerose attività sociali e culturali.

 

L’evento è un esempio di come solidarietà, artigianato e tradizione gastronomica possano unirsi per aiutare chi è più in difficoltà, creando un ponte di gusto e generosità dalla Sicilia a Firenze nel segno del Natale.









Native | 05/12/2025
https://www.tp24.it/immagini_articoli/05-12-2025/1764929857-0-natale-2025-alla-pasticceria-savoia-il-primo-natale-firmato-miceli.jpg

Natale 2025, alla Pasticceria Savoia il primo Natale firmato Miceli

Native | 04/12/2025
https://www.tp24.it/immagini_articoli/04-12-2025/1764860028-0-vini-territorio-e-identita-cantina-birgi-tra-presente-e-futuro.jpg

Vini, territorio e identità: Cantina Birgi tra presente e futuro

Native | 03/12/2025
https://www.tp24.it/immagini_articoli/03-12-2025/1764772978-0-marsala-al-voga-i-menu-delle-feste-tra-asporto-e-tavola.jpg

Marsala, al Voga i menù delle feste tra asporto e tavola