Buongiorno24 del 9 Dicembre 2025

A Marsala torna al centro l’allarme sicurezza dopo la violenta aggressione avvenuta in via Mazara. Un uomo è stato colpito al volto con una bottiglia rotta da due giovani in scooter, senza alcun motivo apparente. Ha riportato ferite profonde e sarà necessario un lungo percorso di cure. La Polizia sta analizzando i filmati delle telecamere di zona per identificare i responsabili. Un episodio che accende nuovamente il dibattito sulla vivibilità e sul controllo del territorio.

Nel Trapanese resta complessa la situazione dell’emergenza idrica. La Protezione civile regionale annuncia un aumento della portata verso Trapani, da 200 a 247 litri al secondo, grazie a interventi urgenti. Un miglioramento importante, ma non risolutivo: continua a non piovere e i comuni fanno i conti con riserve sempre più ridotte.

A Canicattì, nell’Agrigentino, si indaga sulla morte di Calogero Scaglione, 38 anni, trovato senza vita tra due camion nell’area del mercato ortofrutticolo. Secondo le prime ipotesi potrebbe trattarsi di un incidente sul lavoro, ma la dinamica è ancora da chiarire. L’uomo lascia la moglie e tre figlie piccole.

A Trapani, il 19 dicembre sarà firmato il Patto del Corallo con la città di Sciacca. Un protocollo che unisce storia artigianale, tutela ambientale e progetti culturali per rilanciare il patrimonio del corallo rosso nel Mediterraneo. Alla Fardelliana saranno presentate le iniziative rivolte a scuole, musei e artigiani.

Sul fronte politico, il Pd si prepara alla festa regionale alla Vecchia Dogana di Catania, ma il clima è tutt’altro che unitario. Molte correnti non parteciperanno, e anche il capogruppo all’Ars Michele Catanzaro annuncia la propria assenza. L’area Orfini parla di “momento sbagliato” e di un partito che fatica a ritrovare compattezza.

Capitolo sanità. Il governo Schifani vara il nuovo sistema di nomina dei manager sanitari siciliani dopo le inchieste che hanno travolto il settore. Le novità principali sono l’istituzione di un albo regionale, bandi specifici per ogni incarico e una commissione tecnica per valutare competenze e requisiti. Obiettivo: ridurre l’influenza politica e aumentare trasparenza e merito.

A Trapani prosegue il lavoro sulla valorizzazione dei beni confiscati: un immobile sottratto alla criminalità sarà trasformato in un info-point turistico, per unire servizi ai visitatori e percorsi di legalità.

Da Corleone arrivano nuovi dettagli sulla tragedia familiare che ha sconvolto la comunità. La donna di 78 anni che ha ucciso la figlia disabile prima di togliersi la vita avrebbe lasciato un biglietto chiedendo perdono e spiegando il peso insostenibile del carico assistenziale dopo la morte del marito. Le indagini proseguono.

