Marsala, carabiniere fuori servizio sventa una rapina: arrestato un 31enne

09/12/2025 09:17:00

Intervento decisivo di un carabiniere libero dal servizio, ieri pomeriggio nel centro di Marsala, dove una donna è stata aggredita e derubata del cellulare. L’uomo, uno straniero di 31 anni senza fissa dimora, è stato arrestato con l’accusa di rapina.

La vittima, una 56enne di origine polacca, stava passeggiando quando il rapinatore l’ha raggiunta alle spalle, l’ha strattonata e scaraventata a terra portandole via il telefono. La fuga dell’uomo è durata però pochi istanti: un carabiniere della Compagnia di Trapani, che si trovava casualmente in zona e ha assistito alla scena, è subito intervenuto prestando soccorso alla donna e allertando la centrale operativa.

L’appuntato si è messo all’inseguimento del rapinatore, guidando le pattuglie del Nucleo Radiomobile fino al suo rintraccio. Grazie alle indicazioni fornite in tempo reale, l’uomo è stato bloccato e ammanettato poco dopo.

Condotto davanti al giudice per la convalida, per il 31enne è stata disposta la custodia cautelare in carcere. La donna, seppur scossa, non ha riportato ferite gravi.



