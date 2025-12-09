Tutti, ma proprio tutti, gli eventi di Natale '25 a Castelvetrano

09/12/2025 06:00:00

Il periodo natalizio a Castelvetrano è un mosaico di appuntamenti che vanno ben oltre il cartellone ufficiale del Comune. Accanto alle iniziative dell’Amministrazione Lentini, si sono moltiplicati eventi solidali, organizzazioni private e appuntamenti diffusi tra piazze, chiese, quartieri e frazioni marinare. Il risultato è un calendario frammentato – seppur molto ricco – che accompagnerà l’intero mese di dicembre.

Per orientarsi tra date e luoghi diversi, abbiamo riunito in un’unica guida tutti gli eventi del Natale castelvetranese 2025. Un percorso che dal centro storico arriva fino al mare e restituisce una mappa ordinata delle festività in città.

Nel centro storico presepi, mercatini e altri eventi

Il centro storico è il punto di partenza del Natale castelvetranese. Il Sistema delle Piazze ha già ospitato (il 29 novembre) l’avvio ufficiale delle festività, con l’accensione delle proiezioni sulle facciate, l’inaugurazione dei mercatini e le prime attività dedicate ai più piccoli.

Tra le tappe principali c’è la Via dei Presepi, un itinerario che riunisce opere artigianali, presepi meccanici e installazioni tradizionali. Il Presepe della Ninfa in piazza Umberto I, il Presepe meccanico di Caltagirone nella Chiesa del Purgatorio e il Presepe artistico della Chiesa di Sant’Antonino sono solo alcune delle tappe di un percorso che coinvolge chiese, musei e spazi storici. A questi si aggiungono i presepi degli istituti comprensivi, il presepe di Villa Regina Margherita, le installazioni del Museo della Civiltà Contadina e quelli realizzati nei quartieri e nelle parrocchie.

Le piazze saranno poi teatro di diversi momenti dedicati ai più piccoli. Domenica 14 dicembre, dalle 16:30, torna il Luna Park Natalizio con gonfiabili, pista go-kart, fly man tematico e attività per famiglie. Tra gonfiabili, laboratori, animazione, trenini natalizi e incontri con Babbo Natale, nei fine-settimana il centro storico sarà il fulcro degli appuntamenti pensati per le famiglie.

A questi eventi, si aggiunge anche un momento dedicato alla solidarietà. Lunedì 15 dicembre alle 15:30, al Cinema Marconi, Babbo Natale e i suoi elfi accoglieranno i più piccoli per la proiezione gratuita di un film natalizio. Chi partecipa può portare un dono alimentare da destinare alle famiglie in difficoltà. Un gesto semplice, nel pieno spirito natalizio, che unisce festa e attenzione al territorio.

Intanto i mercatini di Natale – con stand artigianali, prodotti tipici e proposte dedicate ai regali natalizi – accompagneranno invece buona parte delle festività. Saranno aperti ogni weekend di dicembre (incluse le giornate di lunedì 22 e martedì 23 dicembre, che precedono il Natale), e il primo fine settimana di gennaio. Nei giorni centrali di dicembre non mancheranno performance musicali, piccoli spettacoli e attività curate da associazioni e gruppi locali, che contribuiscono a mantenere vivo il centro per tutto il periodo delle feste.

A Selinunte e Triscina, il Natale in riva al mare

Nelle borgate marinare, invece, il Natale assume un tono più intimo, di comunità. Il calendario, qui, propone iniziative organizzate dalle associazioni locali che, pure in inverno, mantengono vive le zone del litorale. A Triscina di Selinunte, il periodo delle feste è aperto domenica 7 dicembre alle 17 con l’accensione dell’albero, e l’inaugurazione del presepe realizzato dai bambini della comunità.

A Marinella di Selinunte, invece, le attività dedicate al Natale prendono il via sabato 13 dicembre, alle 18:30, con Natale in riva al mare. Il centro di Marinella si accenderà così di luci e attività, trasformandosi in un piccolo spazio natalizio sul mare, dove sarà possibile ammirare il grande albero, la mostra dei presepi e i mercatini artigianali e stand gastronomici, visitabili in più giornate tra dicembre e l’Epifania (13, 14, 21, 25, 26, 28 dicembre e 1, 4, 6 gennaio).

Sempre a Marinella, il Parco Archeologico di Selinunte arricchisce il programma con due eventi natalizi al Baglio Florio: il Concerto dell’Arkádia MusicaLe, il 21 dicembre, e un nuovo appuntamento – non ancora definito – di I Concerti del Selinus, previsto per il 27 dicembre. Anche sul litorale, insomma, il calendario è fitto e coinvolge tutta la comunità.

Nella zona commerciale, spettacoli e una pista sul ghiaccio

Anche nella zona commerciale di Castelvetrano il Natale è già entrato nel vivo. Il Centro Commerciale Belicittà propone un programma fitto di iniziative pensate per famiglie, bambini e visitatori che scelgono l’area commerciale per lo shopping natalizio.

Fino al 31 dicembre, gli spazi del centro ospiteranno i Mercatini di Natale, con casette in legno, artigianato, idee regalo e prodotti tipici. Un appuntamento che è ormai tradizione e accompagna – già da anni – tutto il periodo delle feste. Tra le proposte più attese c’è anche il ritorno di Belicittà On Ice, la pista di pattinaggio sul ghiaccio aperta dal 24 novembre al 25 gennaio.

Il calendario della zona commerciale include, inoltre, le tre “Serate Magiche” – il 7, 13 e 21 dicembre – con spettacoli di illusionismo e performance dei migliori maghi del territorio. Mentre lunedì 8 dicembre, dalle 18, arriva il duo comico Toti & Totino con uno spettacolo di cabaret all’interno della galleria del Centro commerciale.

Il Natale “culturale” al Teatro Selinus e non solo

Il Teatro Selinus sarà un altro protagonista del Natale castelvetranese, grazie anche alla collaborazione con Palermo Classica che porta in città musicisti di rilievo internazionale.

Nel mese di dicembre, il cartellone è quindi ricco di appuntamenti, inclusi concerti, premi letterari e presentazioni.

Si comincia venerdì 12 dicembre alle 18:30, con uno degli appuntamenti di I Concerti del Selinus. Il teatro ospiterà infatti il Piano Recital di Misako Mihara: un percorso musicale che attraversa Debussy, De Falla, Ravel e Mussorgsky, e che trasforma il pianoforte in un viaggio di immagini, luci e suggestioni. Si prosegue il giorno successivo, sabato 13 dicembre, con due appuntamenti significativi.

Si prosegue, poi, mercoledì 17 dicembre, con il Concerto di Natale dell’Istituto Comprensivo “G. Di Matteo”, giovedì 18 dicembre per la IV edizione del Premio Letterario Internazionale Selinunte, e venerdì 19 dicembre con la presentazione del libro “Se cado mi rialzo” di Baldo Cerasa.

Sabato 20 dicembre il Selinus ospiterà invece il recital per soprano e pianoforte con Justine Eckhaut e Julia Dawson, un programma dedicato alle atmosfere francesi di Debussy, Ravel e Satie, incluso nel cartellone di Palermo Classico. E sempre con Palermo Classica, si tornerà a teatro il sabato 27 dicembre con il piano recital di Kristina Miller, che proporrà un viaggio virtuosistico attraverso Bach, Liszt e Rosenblatt. Chiude la stagione natalizia del Selinus, il duo bandoneon e pianoforte di Fernando Mangifesta e Giulio Potenza, con un omaggio al Tango Nuevo di Piazzolla, tra ritmi argentini e melodie contemporanee, domenica 5 gennaio.

Oltre al Selinus, il Natale castelvetranese prevede anche una serie di appuntamenti culturali distribuiti in altri punti della città e del Centro Storico. La Chiesa del Purgatorio sarà la sede di momenti culturali. Domenica 7 dicembre l’inaugurazione della mostra “Copie d’Autore” a cura della Pro Loco Selinunte. Il 14 dicembre, poi, seconda domenica del mese, è il turno di “Natale Vecchio e Nuovo”, un intreccio di racconti, poesie e canti dedicati alle tradizioni natalizie. Infine, venerdì 19 dicembre, sempre nella Chiesa del Purgatorio, è in programma il Concerto di Natale del Coro UL.CI.M.

Il calendario culturale coinvolge però anche altre realtà cittadine. Palazzo Venuti sarà protagonista dell’iniziativa “Castelvetrano da scoprire”, sabato 13 dicembre alle 10: una visita guidata pensata per valorizzare il patrimonio architettonico locale. Lo stesso giorno, alle 16.30, al Centro “R. Caravaglios”, è invece prevista l’inaugurazione della nuova sede della banda “T. Mangiaracina”.

Fuori dal centro, un Natale di presepi viventi e scene rurali

Le iniziative natalizie coinvolgono anche altri punti della città. La Fattoria Carimi, in zona Fontanelle, organizza anche quest’anno il Villaggio di Betlemme, un percorso immersivo che mescola la tradizione del presepe vivente e le atmosfere rurali della campagna siciliana. Il villaggio include anche Mirealandia, l’area dedicata a Babbo Natale e ai suoi elfi, e ai profumi che richiamano il Natale più autentico: dolci appena sfornati, spezie, legna arsa. Un appuntamento che negli anni è diventato un punto di riferimento per chi cerca un Natale “esperienziale”.

È in zona stadio, invece, il presepe vivente “La Grotta del Messia”, allestito nelle suggestive Catacombe dei Frati Cappuccini. Organizzato dall’associazione “La Perla Imperiale” insieme ai Frati Minori, il presepe è giunto alla sua 18ª edizione e offre un percorso evocativo tra scene sacre, ambientazioni storiche e degustazioni gratuite. Le date di apertura sono: 14, 20, 21, 26 e 28 dicembre, e 4 e 6 gennaio, con ingresso dalle 17 alle 20.

In un calendario così frammentato, e forse proprio per questo così ricco, il Natale a Castelvetrano è il riflesso di una cittadina che non vuole più stare ferma.



