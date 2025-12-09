Sezioni
Salute e Benessere

» Prevenzione
09/12/2025 16:00:00

Asp Trapani, screening in piazza: 1253 kit distribuiti in tutta la provincia

Si è chiusa domenica scorsa l’iniziativa “Screening in Piazza” promossa dall’ASP Trapani, che in poco più di un mese ha portato la prevenzione direttamente tra la gente, nelle piazze di tutti i comuni della provincia. Dal 1° novembre al 7 dicembre 2025 sono stati consegnati 1.253 kit per la prevenzione del tumore del colon-retto, destinati a cittadine e cittadini nella fascia d’età 50-69 anni.

Il tour itinerante dei camper si è concluso tra Pantelleria e Calatafimi Segesta, con il supporto degli operatori sanitari della Dirigenza delle Professioni sanitarie infermieristiche – Area territoriale dell’Asp. Una presenza costante che ha permesso di informare, orientare e facilitare l’accesso allo screening anche nei territori più periferici.

Il Comune con più adesioni è stato quello di Campobello di Mazara, che ha fatto registrare 130 kit consegnati, il dato più alto dell’intera provincia. Un risultato che conferma come, quando i servizi sanitari si avvicinano concretamente alle persone, la risposta della comunità non tarda ad arrivare.

I kit distribuiti, utili per la ricerca del sangue occulto nelle feci, dovranno ora essere riconsegnati dagli utenti presso una delle farmacie convenzionate della provincia di Trapani, passaggio fondamentale per completare il percorso di prevenzione e avviare, se necessario, eventuali approfondimenti diagnostici.

Un bilancio che l’Asp considera positivo sul piano della partecipazione e della sensibilizzazione, e che rilancia il ruolo della sanità di prossimità come strumento essenziale per intercettare precocemente le patologie e salvare vite.