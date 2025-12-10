Sezioni
10/12/2025 19:15:00

Gianluca Gennaro nuovo dirigente della Divisione Anticrimine della Questura di Trapani

https://www.tp24.it/immagini_articoli/10-12-2025/gianluca-gennaro-nuovo-dirigente-della-divisione-anticrimine-della-questura-di-trapani-450.jpg

Si è insediato questa mattina il nuovo Dirigente della Divisione Polizia Anticrimine della Questura di Trapani: si tratta del Primo Dirigente della Polizia di Stato Gianluca Gennaro, 57 anni, palermitano.

Il dr. Gennaro vanta un lungo e articolato percorso professionale. Entrato in Polizia nel 1988, ha inizialmente prestato servizio a Palermo. Nel 2003 ha poi avuto accesso alla carriera dei funzionari della Polizia di Stato, superando il concorso e frequentando il 93° Corso di Formazione.

 

Dal 2004 al 2011 ha ricoperto incarichi apicali nella Polizia di Frontiera: prima a Gela (CL), come dirigente, e successivamente all’aeroporto di Palermo Punta Raisi. Successivamente è stato trasferito al Reparto Mobile di Palermo, dove nel tempo ha assunto vari incarichi fino a rivestire il ruolo di Vice Comandante, posizione mantenuta fino al dicembre 2023.

 

Nel 2023 ha assunto la dirigenza dell’Ufficio di Gabinetto della Questura di Ragusa, incarico svolto fino all’ottobre 2025, quando il Consiglio di Amministrazione del Dipartimento della Pubblica Sicurezza lo ha promosso alla qualifica di Primo Dirigente.

Al dr. Gennaro, per il nuovo incarico alla guida della Divisione Anticrimine di Trapani, giungono gli auguri di buon lavoro da parte del Questore, Giuseppe Felice Peritore, e di tutti i colleghi.









