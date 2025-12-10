A Marsala la Festa dell’Ordine dei Medici della provincia di Trapani

10/12/2025 12:30:00

L’Ordine dei Medici Chirurghi e Odontoiatri della Provincia di Trapani ha celebrato a Marsala la tradizionale Festa annuale, appuntamento molto atteso dalla comunità professionale. Una giornata dedicata all’accoglienza dei nuovi iscritti, al ricordo dei colleghi scomparsi e alla valorizzazione di chi ha raggiunto traguardi importanti nella propria carriera.

Ospite d’onore dell’edizione di quest’anno il dr. Roberto Monaco, presidente dell’Ordine dei Medici di Siena e segretario generale della Federazione nazionale, che ha partecipato alla cerimonia insieme a numerosi medici, odontoiatri e rappresentanti istituzionali.

La giornata si è aperta con il benvenuto ai nuovi iscritti agli albi dei medici e degli odontoiatri. Come da tradizione, i giovani professionisti hanno letto il Giuramento di Ippocrate, momento carico di emozione, accompagnato da un lungo applauso della platea. “In questo giuramento – ha ricordato il presidente dell’Ordine, dr. Filippo Mangiapane – è racchiusa l’essenza del nostro essere medici: responsabilità, dedizione, ascolto e rispetto della dignità della persona”.

A loro si è rivolto anche il presidente dell’Albo degli Odontoiatri, dr. Vito Sanci: “L’ingresso nella nostra comunità non è soltanto un traguardo, ma l’inizio di un cammino di crescita continua. Investite nella vostra formazione e difendete i valori etici della professione”.

Uno dei momenti più intensi della cerimonia è stato il ricordo dei medici scomparsi durante l’anno, affidato al presidente dell’Associazione Medico Chirurgica Lilibetana, dr. Giovanni Anastasi. “Ogni collega che perdiamo lascia un vuoto profondo – ha detto – ma anche un esempio luminoso. Il loro impegno resta scolpito nella storia della nostra comunità”.

Spazio poi ai riconoscimenti per i medici che hanno tagliato i traguardi dei 25 e dei 50 anni dalla laurea: un omaggio alla dedizione di professionisti che hanno dedicato la loro vita alla salute pubblica. A loro è andato l’applauso più caloroso della serata.

Sono state inoltre consegnate tre targhe speciali a figure che, negli anni, hanno contribuito in modo significativo alla vita dell’Ordine. La prima ad Angelo Pellegrino, storico dipendente dell’ente, definito “punto di riferimento affidabile e competente, custode della memoria istituzionale”. Una seconda al dr. Rino Ferrari, premiato “per etica, servizio e leadership”, esempio di professionalità per le nuove generazioni. La terza è stata conferita all’Associazione Medico Chirurgica Lilibetana, che nel 2025 festeggia quarant’anni di attività, impegno e formazione sul territorio.

La Festa dell’Ordine dei Medici si è confermata così un momento di alto valore civile e simbolico: un’occasione per celebrare chi ha servito la medicina con passione, accogliere la nuova generazione di professionisti e rafforzare l’identità di una comunità che cresce, evolve e continua a costruire sulle proprie radici.



