"Avvento 2025": a Valderice il secondo appuntamento "Dalla parte dei bambini"

Prosegue il percorso di Avvento “Dalla parte dei bambini”, promosso a Valderice. Giovedì 11 dicembre si terrà il secondo appuntamento, dedicato alla narrazione di segni di speranza nel vasto e complesso mondo della disabilità: esperienze positive che, pur nelle tante criticità, si rivelano semi capaci di generare nuove forme di sostegno, inclusione e protagonismo.

L’incontro, dal titolo “La bellezza e la forza di essere felici, la sfida di esserci. Esperienze e buone pratiche”, si svolgerà alle 16.30 al teatro di Villa Betania. Sarà un momento di confronto che vedrà la partecipazione di: Giuseppina Lombardo, referente de “La Bella Compagnia aps” di Alcamo; Francesca Pellegrino, dirigente scolastica dell’Istituto Comprensivo “Dante Alighieri” di Valderice–Buseto Palizzolo, quarta scuola in Sicilia per numero di alunni con disabilità; Marilena Cricchio, responsabile del Distretto socio-sanitario 50 e coordinatrice di un progetto di inclusione lavorativa dedicato alle persone con disabilità;

Gerolamo Camarda, direttore generale della Fondazione “Auxilium” di Trapani.

A seguire, il momento più atteso: lo spettacolo ispirato a “A Christmas Carol” di Charles Dickens, messo in scena dai piccoli del Centro per l’autismo del gruppo “Fiore Bianco” dell’Istituto medico psico-pedagogico Villa Betania.

L'iniziativa si concluderà con l'intervento del vescovo di Trapani, mons. Pietro Maria Fragnelli.




