Cultura

» Religioni
10/12/2025 16:51:00

A Marsala l'evento parrocchiale “La famiglia in cammino verso la speranza"

https://www.tp24.it/immagini_articoli/10-12-2025/a-marsala-l-evento-parrocchiale-la-famiglia-in-cammino-verso-la-speranza-450.jpg

Un evento speciale, intitolato “La famiglia in cammino verso la speranza”, attende la comunità parrocchiale e tutte le famiglie nel prossimo fine settimana, sabato 13 e domenica 14 dicembre. L’iniziativa, di alto valore spirituale e comunitario, è curata da Sua Eccellenza Mons. Dario Gervasi, Vescovo Segretario del Dicastero per i Laici, la Famiglia e la Vita, portando un significativo messaggio di vicinanza della Chiesa alle realtà familiari.

 

Il programma si aprirà sabato 13 dicembre, alle ore 17.15, con una catechesi sulla famiglia, un momento di riflessione e approfondimento guidato. A seguire, alle ore 18.30, sarà celebrata la Santa Messa, accompagnata da una specifica riflessione sul tema della famiglia.

 

Domenica 14 dicembre sarà la giornata clou dell’evento. Alle ore 11.00 verrà celebrata la Santa Messa Solenne. Al termine della celebrazione, un momento particolarmente atteso e toccante: la Benedizione delle Famiglie. La mattinata si concluderà con un momento di fraternità, occasione preziosa per condividere e rafforzare i legami comunitari. La giornata si chiuderà alle ore 18.30 con la consueta Santa Messa vespertina.

 

L’intero evento, promosso dal parroco Don Giuseppe Sammartano, si propone come un’opportunità per rinnovare la speranza, ritrovare il senso del cammino comune e ricevere forza nella fede. Un invito caloroso è rivolto a tutte le famiglie della parrocchia e del territorio a partecipare per vivere insieme questo fine settimana di grazia, preghiera e condivisione.









