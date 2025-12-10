Trapani, passaggio della campagna al Panathlon Club: Alessandro Aiello nuovo presidente

10/12/2025 22:35:00

Otto anni di attività intensa, di iniziative culturali, sportive e sociali che hanno ridisegnato il ruolo del Panathlon Club di Trapani nel territorio. Con il tradizionale “passaggio della campana”, celebrato alla Villa Favorita di Marsala durante la Conviviale degli Auguri, Roald Vento ha ufficialmente concluso la sua lunga presidenza, cedendo il timone ad Alessandro Aiello.

Il bilancio degli anni di Vento è ricco: sotto la sua guida il Club ha dato vita a una serie di progetti che hanno coinvolto scuole, associazioni sportive, volontariato e Istituzioni, trovando il momento culminante nell’organizzazione della Settimana Europea dello Sport, evento promosso dalla Commissione Europea e unico in Italia per ampiezza e partecipazione. Dal 2018 migliaia di studenti, associazioni, Forze dell’Ordine, Forze Armate, Vigili del Fuoco, Croce Rossa, Anpas, UICI, AVIS e numerose aziende del territorio hanno animato strade e piazze, avvicinando i giovani ai valori dello sport, del fair play e della cittadinanza attiva. Particolarmente salda, in questi anni, la collaborazione con l’Istituto “Calvino Amico” di Trapani.

Il valore nazionale dell’iniziativa è stato riconosciuto anche da alte cariche dello Stato: nel tempo sono arrivati apprezzamenti ufficiali dalla Presidenza della Repubblica, dal Ministro dello Sport e dal Governo italiano, attestati che il Club conserva con orgoglio.

Alla cerimonia erano presenti numerose figure istituzionali che hanno sostenuto nel tempo le attività del Panathlon: i deputati regionali Stefano Pellegrino e Dario Safina (socio del Club), la sindaca di Erice Daniela Toscano con l’assessora allo Sport Rossella Cosentino e l’assessora allo Sport di Paceco Marilena Barbara.

Vento, visibilmente emozionato, ha ringraziato soci e Consiglio d’Amministrazione per il sostegno ricevuto e ha assicurato la propria collaborazione al nuovo presidente, assumendo ora il ruolo di Past President. Aiello, dal canto suo, ha espresso gratitudine per la fiducia ricevuta e ha tracciato le linee della futura gestione, in continuità con il lavoro svolto ma con una propria visione programmatica.

Durante la serata sono stati distribuiti il volume realizzato per il 60° anniversario del Club (1965-2025) e il “Panettone Solidale”, iniziativa finalizzata all’acquisto di una barella pediatrica da donare all’ospedale Sant’Antonio, in collaborazione con l’associazione “Teniamoci per mano Onlus”.

Il Consiglio ha inoltre consegnato a Roald Vento una targa ricordo in memoria della sua guida:

“A Lilli Vento, Presidente del Panathlon Club di Trapani 2018-2025, in segno di profonda riconoscenza, per la guida esemplare, dedizione ai valori panathletici e servizio instancabile alla comunità”. In chiusura, Vento ha rivolto un ringraziamento anche alla Prefettura di Trapani, che negli anni ha accolto e sostenuto le attività del Panathlon.



