 Ingegneri trapanesi, Natale da record con oltre 150 professionisti

10/12/2025 22:20:00

Grande partecipazione alla conviviale di fine anno dell’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Trapani. Il tradizionale Pranzo di Natale, svoltosi il 6 dicembre, ha riunito oltre 150 professionisti, confermando ancora una volta il forte senso di appartenenza che caratterizza la comunità degli ingegneri del territorio.

Ad aprire l’incontro è stato il Presidente, che ha espresso la propria soddisfazione per «una sala gremita e così calorosa», sottolineando come la grande affluenza rappresenti «un segnale tangibile della fiducia e della condivisione del cammino che stiamo tracciando insieme».

Momento particolarmente significativo della giornata è stata la consegna delle targhe celebrative ai cinque colleghi che hanno raggiunto il traguardo dei 50 anni di iscrizione all’Ordine. Un riconoscimento sentito alla loro dedizione, all’impegno professionale e al valore umano e tecnico trasmesso alla categoria nel corso dei decenni.

Nel suo intervento, il Presidente ha affrontato anche il tema della riforma degli Ordini professionali, ricordando come «le norme che ci hanno guidati per oltre un secolo risultino ormai superate» e ribadendo che il percorso di revisione in atto rappresenta «un passaggio fondamentale per restituire all’Ordine una dimensione più moderna, solida e coerente con le sfide attuali».

Spazio poi ai ringraziamenti, rivolti ai Consiglieri dell’Ordine e della Fondazione, al Gruppo Sportivo, ai componenti dei gruppi di lavoro, ai giovani del Network e al personale di segreteria, definito in modo diretto e affettuoso «fantastico, a dir poco». Un ringraziamento speciale è andato anche alle famiglie, per il sostegno quotidiano che rende possibile l’impegno dei professionisti all’interno dell’Ordine.



